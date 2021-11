Lunedì 1° novembre, su Canale 5, è stata trasmessa la 15^ puntata del GFVip. Al momento delle nomination, Alfonso Signorini ha rimproverato Soleil Sorge per una frase di cattivo gusto ai danni di Gianmaria Antinolfi. Sebbene la gieffina abbia cercato di spiegare la sua posizione, il conduttore del Reality Show l'ha invitata solamente a chiedere scusa al destinatario del messaggio.

L'episodio incriminato

Al termine della 14^ puntata del GFVip, alcuni "vipponi" si erano ritrovati a commentare l'atteggiamento di Gianmaria Antinolfi all'interno della casa.

Parlando con Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, Soleil Sorge ha chiosato: "Si arrampica come le tarantole". Non contenta, la 27enne italo-americana aveva rincarato la dose: "Come gli scarafaggi, gli butti l'acido addosso e non muoiono, si rinforzano". Mentre Alex era scoppiato a ridere, Davide si era immediatamente dissociato.

Di fronte a tali affermazioni, lo staff del 36enne campano aveva chiesto provvedimenti per la "vippona".

Signorini furioso

Durante la puntata di lunedì 1° novembre, il conduttore ha deciso di affrontare l'argomento con la diretta interessata. Sebbene Soleil abbia spiegato di non avere agito con cattiveria, Signorini l'ha redarguita: "Prima di parlare pensateci due volte".

A detta del conduttore, non ha senso pronunciare delle brutte parole per poi giustificarsi sempre. Alfonso ha precisato che se la produzione del reality show avesse notato le "cattive intenzioni" della 27enne, l'avrebbe prontamente squalificata dal gioco. Di fronte alle giusticazioni della concorrente del GFVip, Signorini ha perso la pazienza: "Io vedo che tu ti ostini a volte a non capire".

Secondo il presentatore, Soleil anziché cercare di spiegare il suo atteggiamento si sarebbe dovuta scusare con Gianmaria Antinolfi senza sé e senza ma.

Signorini infatti, ha fatto notare che parlare di acido non è solo una caduta di stile ma un atteggiamento errato che non ha nulla a che vedere con lo spirito del reality show.

Soleil in lacrime dopo la puntata

Al termine della diretta, Soleil Sorge si è sfogata con Gianmaria. La diretta interessata è scoppiata in lacrime e ha sostenuto di non avere mai voluto offendere il coinquilino. A tale proposito Soleil ha cercato di spiegare che le sue parole erano riferite davvero all'atteggiamento che hanno gli scarafaggi. Inoltre, ha raccontato che la mamma di un suo caro amico in passato è stata colpita dall'acido. Dunque, non aveva alcuna intenzione di tirare fuori quell'argomento orribile. Infine, Soleil si è scusata con il 36enne campano per averlo definito uno scarafaggio.