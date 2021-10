Soleil Sorge è finita al centro delle polemiche: nelle scorse ore la concorrente del Grande Fratello Vip ha pronunciato una frase sopra le righe su Gianmaria Antinolfi. A detta della 27enne italo-americana, il coinquilino sarebbe come le tarantole che non morirebbero mai neanche con un secchio di acido addosso.

L’episodio incriminato

Venerdì 29 ottobre, è stata trasmessa una nuova puntata del Reality Show di Canale 5. Al termine della diretta, Soleil Sorge si è ritrovata a tavola a parlare con Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Alex Belli dell’atteggiamento di Gianmaria Antinolfi.

A un certo punto la 27enne ha chiosato: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”. Di fronte alla frase pronunciata dall‘influencer, è calato il gelo. In un primo momento Alex ha accennato una risata, ma poi ha chiosato: “Sei cattiva”. In replica all’attore, Sorge ha confermato di esserlo.

Al contrario, Davide Silvestri ha redarguito la coinquilina, invitandola a non esagerare.

Gianmaria Antinolfi; interviene lo staff sui social

La frase pronunciata da Soleil Sorge non è affatto passata inosservata. Tramite l’account Instagram di Gianmaria Antinolfi, il suo staff ha pubblicato il video in cui Soleil pronunciata la frase incriminata, chiedendo un provvedimento disciplinare nei confronti della concorrente.

In particolare lo staff di Antinolfi ha scritto: "Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che il Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti. Davide Silvestri si è reso conto e ha aggiunto di non esagerare”.

Nella stories sono stati menzionati il conduttore e le due opinioniste, affinché potessero vedere tale contenuto social.

La reazione del web

Quanto detto da Soleil Sorge ha diviso l’opinione pubblica sui social.

Su Twitter, alcuni utenti hanno attaccato la 27enne italo-americana. Nel dettaglio, un utente di Twitter ha sostenuto che la frase è inaccettabile, dal momento che alcune donne sono state aggredite proprio con dell'acido.

Un altro utente ha precisato che a tutto c’è un limite e che determinate frasi andrebbero redarguite in quanto si tratta di un gioco: secondo costui la frase di Soleil non attaccava un concorrente del Grande Fratello Vip ma la persona: “Parole così gravi non devono passare inosservate”.