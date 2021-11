Francesco, fratello di Gianmaria Antinolfi, ha commentato il percorso del 36enne campano all'interno del GFVip. Il diretto interessato ha spiegato che suo fratello è una persona "pura". All'interno del Reality Show, però, ha trovato davanti a sé persone cattive che in più occasioni lo hanno preso in giro.

'Spero si svegli'

Gianmaria Antinolfi al GFVip è arrivato con la nomina di "sciupafemmine". Nella clip di presentazione, sono state menzionate alcune delle sue ex più celebri come Belen Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorge. All'interno della casa, il 36enne campano si è dichiarato a Sophie Codegoni, ma ha ricevuto un due di picche.

In un'intervista, Francesco si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sui compagni d'avventura di Gianmaria. Come spiegato da Francesco, il congiunto è una persona spontanea e carina. La nomina di "Don Giovanni" avrebbe creato troppe aspettative sul 36enne, mettendolo in difficoltà all'interno del programma: "Speriamo che si svegli".

Gianmaria è stato descritto dal fratello, come un ragazzo molto riservato. Dunque, il consiglio di Francesco è quello che il 36enne esca allo scoperto prima che sia troppo tardi.

I consigli per Gianmaria

Francesco ritiene che Gianmaria non abbia trovato "amici" all'interno della casa più spiata d'Italia. Per questo motivo il ragazzo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Si è trovato di fronte persone cattive che ti prendono in giro".

Secondo il fratello del 36enne, Soleil Sorge avrebbe dovuto evitare certe situazioni spiacevoli per Gianmaria. Inoltre, il giovane si è detto sicuro che il trio Sorge-Belli-Codegoni stia giocando all'interno del Grande Fratello Vip, mentre suo fratello avrebbe deciso di mostrarsi senza filtri.

Francesco non tollera che suo fratello venga preso in giro anche da persone come Katia Ricciarelli o Giucas Casella: "Ce l'hanno con lui, ma perché?"

La stoccata a Soleil

Soleil, Sophie e Greta - ragazza con cui Gianmaria era impegnato prima di approdare al reality show - Francesco ha confidato di preferire la 27enne italo-americana al fianco del 36enne.

Come riferito dal diretto interessato, i due hanno avuto una bellissima relazione anche se al termine si sono accusati di cose pesanti. Francesco ha confidato di non avere digerito i giudizi con cui Soleil ha descritto il fratello: "Chiamare stalker mio fratello... Ho i nervi a fior di pelle". In merito a Sophie Codegoni, Francesco si è detto convinto che la ragazza sia stata influenzata all'interno del GFVip. Nel dettaglio, l'ex tronista avrebbe reagito diversamente alla sorpresa di Gianmaria se non ci fosse stato Alex Belli al suo fianco: "Lui lo ridicolizzava".