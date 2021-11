Il 18 novembre, in prima visione assoluta in America, è andato in onda il sesto episodio di Grey's Anatomy 18. La puntata, dopo il crossover con Station 19 della scorsa settima, è tornata a focalizzarsi sui protagonisti del medical drama. In particolare, le anticipazioni assicurano che Meredith Grey e Nick Marsh hanno intensificato la loro conoscenza lasciandosi andare alla passione. Amelia Shepherd e Atticus Link, invece, hanno trascorso il Giorno del Ringraziamento insieme al piccolo Scout e ai tre figli della protagonista. Una situazione, quest'ultima, che si è rivelata l'occasione perfetta per i due chirurghi di riavvicinarsi.

Grey's Anatomy 18, sesta puntata: Meredith rimane bloccata in Minnesota e scoppia la passione con Nick

La prima storyline su cui si è focalizzata la trama di Grey's Anatomy 18x06, come appena anticipato, ha coinvolto Meredith Grey. Quest'ultima, fuori città per continuare la sua collaborazione con David Hamilton, ha ricevuto la proposta di Nick Marsh di trascorrere il Giorno del Ringraziamento insieme. Desiderosa di trascorrere le festività accanto ai figli la donna ha rifiutato l'invito. I piani della protagonista, tuttavia, sono stati stravolti dalle avverse condizioni atmosferiche. Quando il volo per Seattle è stato cancellato, infatti, la dottoressa Grey non ha potuto far altro che rimanere in Minnesota e chiamare il collega.

È stato a quel punto che tra Meredith e Nick è scoppiata la passione. I due medici, evidentemente legati da un sentimento che va ben oltre l'amicizia, hanno quindi portato la loro relazione ad uno step successivo.

Spoiler Grey's Anatomy 18x06: Amelia e Link si riavvicinano

Proseguendo con le anticipazioni sulla sesta puntata di Grey's Anatomy 18 scopriamo che anche Amelia e Link, dopo la sofferta separazione, hanno avuto modo di trascorrere il Giorno del Ringraziamento insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Complice l'atmosfera festosa, infatti, i due chirurghi hanno dato sfogo all'evidente attrazione. Nonostante ciò, la dottoressa Shepherd ha precisato all'ormai ex compagno che quanto accaduto non cambierà il loro rapporto.

Le condizioni mediche di Farouk peggiorano drasticamente

Infine, gli spoiler sul nuovo episodio del medical drama riferiscono di una trama particolarmente dolorosa che ha coinvolto Megan Hunt e suo figlio.

Dopo l'operazione condotta nel corso della precedente puntata, il bambino è apparso in buone condizioni. Un peggioramento improvviso, dovuto ad una grave insufficienza cardiaca, ha costretto Cormac Hayes a collegare Farouk ad un dispositivo ECMO. A quel punto, Teddy Altman non ha potuto far altro che inserire il nipote nella lista dei pazienti bisognosi di un urgente trapianto di cuore.