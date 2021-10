Dopo giorni di maretta, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno avuto l'ennesimo confronto al GFVip sul loro legame. In particolare, la 27enne italo-americana si è detta convinta che il suo ex sia ancora attratto da lei. Dal canto suo, il 36enne campano ha riferito di essere stato follemente innamorato in passato ma ora non sente più nulla.

La versione di Sorge

Martedì 19 ottobre, Soleil e Gianmaria hanno commentato le dinamiche avvenute nell'11^ puntata del GFVip, I due "vipponi" hanno ribadito di non essersi mai accordati prima di partecipare al reality show.

Scendendo nel dettaglio, la 27enne ha spiegato che Sophie Codegoni la teme così come teme l'attuale (ex?) compagna di Gianmaria: "Fino all'altro ieri volevi sposare Greta". Dunque, la diretta interessata ha invitato il coinquilino a valutare bene la situazione: "Sophie ha ingigantito tutto". Successivamente, Sorge ha fatto una riflessione sul legame instaurato con il suo ex Antinolfi. Per l'influencer, Gianmaria non si sarebbe ancora dimenticato di lei: "Provi ancora attrazione fisica per me. Non puoi dire che io ti sia indifferente". Secondo Soleil, se Gianmaria non ha giocato con lei, il sentimento non è ancora svanito.

La replica di Antinolfi

Dopo avere ascoltato la sua ex, Gianmaria Antinolfi ha fornito la sua versione dei fatti.

Il 36enne campano ha sostenuto che era attratto mentalmente da Soleil e non solo fisicamente. Dal momento che i sentimenti si sono spenti, è decaduta anche l'attrazione dal punto di vista fisico: "Non c'è più, anche se sono stato follemente innamorato". Successivamente, il concorrente del Grande Fratello Vip ha chiesto un piccolo aiuto alla sua ex.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel dettaglio, Gianmaria ha chiesto a Soleil di parlare con Sophie Codegoni per convincerla a darle una chance: "Mi vuoi bene? Parla con lei e dille queste cose".

I dubbi di Sophie

Mentre Soleil e Gianmaria si confrontavano sul loro rapporto, Sophie Codegoni è stata protagonista di uno sfogo. Parlando con Manila Nazzaro e Jo Squillo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confidato di sentirsi una pedina nelle mani del 36enne campano.

Secondo Sophie, Gianmaria la starebbe usando all'interno del GFVip solamente per creare dinamiche e avere delle clip nelle varie puntate.

La 19enne in lacrime ha spiegato che a causa di precedenti relazioni sbagliate, è arrivata a dubitare anche delle sue amiche. A tale proposito, Codegoni è stata chiara sull'atteggiamento di Antinolfi: "Se vuoi giocare e fare strategie falle, ma non permetterti di farle con me". La ragazza ha precisato di non permettere a nessuno di giocare con i suoi sentimenti. Secondo Jo Squillo, questo è il momento giusto per Sophie per valutare attentamente ciò che la circonda senza avere pregiudizi iniziali.