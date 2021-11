Nella casa del GFVip si respira aria di tensione. In particolare nelle ultime ore Jessica Selassiè ha perso la pazienza con Sophie Codegoni. Il motivo? L'ex tronista di Uomini e donne ha mangiato i biscotti gluten free che erano destinati all'alimentazione della "principessa".

L'accaduto

Nella giornata di mercoledì 17 novembre, Jessica Selassiè ha avuto una crisi di nervi. A scatenare la rabbia della 26enne, è stato l'atteggiamento menefreghista di Sophie Codegoni. Scendendo nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha mangiato un'intera scatola di biscotti.

Non ci sarebbe nulla di male, se non non fosse che quei biscotti trovati nella dispensa erano destinati alla sorella di Lulù e Clarissa.

La 26enne infatti, segue un'alimentazione specifica poiché è celiaca.

Lo sfogo della Principessa

Jessica Selassiè dopo avere visto che i suoi biscotti erano terminati ha avuto uno scatto di rabbia. Dopo avere scoperto che era stata Codegoni a mangiare i suoi biscotti ha sbottato: "Sophie non dirmi che hai finito i biscotti?".

Dopo avere compreso che la scatola era vuota, la gieffina ha riferito di essere sul punto di piangere. La 26enne ha riferito che il cibo per celiaci in casa arriva ma non è sempre di suo gradimento. Dunque, per una volta che c'era qualcosa che mangiava di gusto la coinquilina non si sarebbe dovuta permettere di finirli: "Ha mangiato quelli che piacevano a me".

Sulla base di quanto dichiarato, la 26enne ha chiosato: "Mi ha rotto il c...". Poi ha fatto sapere che non permetterà più a nessuno di mangiare il cibo senza glutine, spiegando che gli altri possono mangiare i biscotti normali, mentre lei no altrimenti si sente male. Per questo motivo la 26enne è andata su tutte le furie.

Dopo avere ascoltato la sorella maggiore, Clarissa ha invitato Jessica a mettere in chiaro le cose con tutti i concorrenti del GFVip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sophie a rischio eliminazione

Intanto in questi giorni, Sophie Codegoni è finita al centro delle polemiche. Nella 19^ puntata del Reality Show, l'ex tronista ha ricevuto una nomination "di massa" Tra i vari voti ricevuti, la ragazza ha ammesso di essere rimasta male per il voto ricevuto da Manila Nazzaro.

Dunque adesso Sophie Codegoni è a rischio eliminazione, essendo in nomination insieme a Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Il verdetto del pubblico, tramite televoto, arriverà nella puntata di questo venerdì 19 novembre.