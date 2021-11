Per l'ennesima volta l'attore Can Yaman è al centro della cronaca rosa. Il protagonista di "Mr. wrong" è attualmente l'uomo più discusso per le sue relazioni amorose. Dalla storia con la giornalista sportiva Diletta Leotta fino all'incontro clandestino con l'attrice Francesca Chillemi, Yaman non ha mai parlato apertamente di quanto è accaduto. Ma improvvisamente Can promette di scoprire una volta per tutte, tutta la verità sulle questioni di cuore e tante altre cose attraverso il suo primo libro: "Sembra Strano Anche a Me", che uscirà a fine mese.

L'incontro clandestino di Can con la sua collega Francesca Chillemi

Dopo la fine della storia con la giornalista di DAZN, l'attore turco molto conosciuto anche in Italia, è ufficialmente single e ultimamente si vociferava di un flirt con la modella Maria Giovanna Adamo. Però, la notizia è durata solo una settimana, perché Can è stato paparazzato dal settimanale Chi, in edicola il 17 novembre, mentre esce con l'attrice Francesca Chillemi dallo stesso edificio. I due colleghi erano completamente bardati probabilmente per non farsi riconoscere. Stando al settimanale di Alfonso Signorini, entrambi gli attori pare abbiano trascorso due notti nella stessa casa. Dopo le immagini compromettenti i protagonisti della serie "Viola come il mare" hanno scelto di rimanere in silenzio, senza dare nessuna spiegazione.

L'attrice Chillemi non risulta single, ma fa coppia con l'imprenditore Stefano Rosseo ed è mamma di una bambina. Forse Can Yaman avrà una spiegazione a riguardo nella sua autobiografia.

Can: 'La mia vita ve la racconto io'

Il protagonista di "Mr. wrong" dopo il lancio del profumo "Can Yaman Mania" sorprende i suo fan con il suo primo libro, promettendo di dire la verità e solo la verità.

Il 32enne ha pubblicato un video (girato a Roma) sul suo profilo Instagram, accompagnato da un post, in cui annuncia l'uscita della autobiografia "Sembra Strano Anche a Me". Nel post, Can ha sottolineato che ha deciso di parlare per la prima volta, fino in fondo e senza filtri. "La mia vita ve la racconto io - scrive Yaman sotto il video e poi aggiunge - come non ve l'ha raccontato nessuno".

Il libro uscirà il 30 novembre 2021 in tutte le librerie e negli store online.

Gli utenti della rete in attesa di scoprire la verità

Le storie d'amore dell'attore sono molto discusse, per il semplice fatto che non si è mai espresso per nessuna di loro. Mesi fa, la stampa turca e alcuni siti web della cronaca rosa avevano scritto che, Yaman era un passo al matrimonio con la protagonista di "The day dreamer" Demet Ozdemir. Ma sembra che a causa del suo essere "farfallone" la storia sia naufragata. Poi una delle relazioni più discusse è stata anche quella con la giornalista di DAZN, Diletta Leotta. Una storia messa in dubbio sin dall'inizio, alludendo di essere costruita a tavolino per avere più pubblicità. Sicuramente Yaman farà maggiore chiarezza a riguardo nel suo primo libro, che gli utenti della rete non vedono l'ora di avere in mano.