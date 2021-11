Patrizia Mirigliani ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Dopo l’ultima lite avvenuta al GFVip tra il figlio Nicola Pisu e Miriana Trevisan, quest’ultima è stata criticata per l’atteggiamento avuto. A detta della donna, la showgirl sarebbe andata al Reality Show solamente per ottenere visibilità.

L’episodio incriminato

Durante la settimana, Miriana Trevisan ha confidato di volere mettere un punto alla conoscenza con Nicola Pisu. La diretta interessata ha spiegato di non essere innamorata del coinquilino, ma di essere solo attratta. Inoltre, la showgirl ha ribadito di non volere andare oltre davanti alle telecamere poiché suo figlio e sua mamma la guardano da casa.

Nel vedere Nicola perplesso, la diretta interessata ha accusato Pisu di non rispettare le sue scelte: “Sei scortese e maleducato”. A detta della showgirl, Nicola si starebbe dimostrando una persona egoista attento solo alle sue esigenze. Per questo motivo, la 48enne ha invitato il coinquilino a starle lontano.

La stoccata di Mirigliani

In un’intervista la mamma di Nicola Pisu ha commentato quanto accaduto tra il 32enne e Miriana Trevisan. Partendo dal presupposto che Patrizia Mirigliani è sempre stata scettica su questa conoscenza, ha chiosato: “Le parole hanno un peso”. Secondo la donna, la storia di Nicola dovrebbe insegnare che una persona fragile va “trattata” con cautela poiché potrebbe bastare davvero poco per farò ripiombare nell’incubo della tossicodipendenza.

A detta della mamma di Pisu, suo figlio avrebbe chiesto alla coinquilina solamente di essere coerente. Al contrario, Nicola avrebbe ricevuto solamente un rimprovero dalla showgirl. Sulla base di quanto dichiarato la patron di Miss Italia ha affermato: “Non si può umiliare o offendere gli altri”.

‘Nicola non è un giocattolo’

La mamma di Pisu come un fiume in piena ha ammesso che le hanno dato fastidio i giudizi di Miriana Trevisan sul figlio.

Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto che il 32enne non ha mai giocato con i sentimenti delle donne. Al GFVip, Nicola si sarebbe solamente innamorata ma della persona sbagliata. A tale proposito, Patrizia Mirigliani ha affermato: “Nicola non è un giocattolo”. Ma non è tutto, la diretta interessata ha lanciato una stoccata a Trevisan: “È andata al reality show per ottenere visibilità”.

Secondo Mirigliani, Nicola è arrivato al Grande Fratello Vip anche per risolvere i suoi problemi tanto che starebbe vivendo il percorso nella casa come un’esperienza di vita. Infine, la mamma di Nicola Trevisan ha spiegato che non sempre vengono usate solo le donne. A volte capita che anche gli uomini possono essere presi in giro dal parterre femminile.