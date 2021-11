A distanza di anni dal suo addio a Uomini e donne, Giorgio Manetti continua a far parlar di sé. Questa volta, l'ex cavaliere ha rilasciato un'intervista ad un noto portale italiano, dove ha parlato del suo presunto interesse per Isabella Ricci e sparato a zero contro l'ex fiamma storica Gemma Galgani, facendo nuove importante rivelazioni.

Giorgio smentisce un ritorno a Uomini e Donne

Giorgio Manetti è stato sicuramente uno dei protagonisti assoluti delle passate edizioni di Uomini e Donne. Di recente, l'uomo ha rilasciato un'intervista e ha parlato di un ipotetico ritorno nel popolare dating show, condotto da Maria De Filippi.

Scendendo nei dettagli, l'ex cavaliere ha smentito di tornare a sedere tra i protagonisti del parterre del trono over, dichiarando così: "Molto improbabile e certamente non come partecipante", aggiungendo che dopo l'esperienza fatta alcuni anni fa avrebbe difficoltà a causa di fatti e persone totalmente diversi.

Inoltre, Giorgio ha parlato di Isabella Ricci, la dama dai lunghi capelli grigi che ha mostrato un certo interesse nei suoi confronti, manifestando la volontà di prendere un caffè insieme a lui. L'ex cavaliere ha affermato: "Ho solo messo un like sulle foto sul profilo, è un personaggio pubblico, o no?", smentendo di averci scambiato dei messaggi.

L'ex cavaliere di U&D torna a parlare di Gemma

Nel corso della chiacchierata Giorgio Manetti ha criticato Gemma Galgani, con la quale ebbe una relazione alcuni anni fa nella trasmissione. L'ex cavaliere di U&D si è soffermato sulle dichiarazioni dell'ex storica a riguardo del presunto interesse di Isabella per lui, definendolo come una mossa strategica.

In merito a ciò, Manetti, ha detto: "Gemma farebbe bene a non parlare di strategie, che secondo me conosce molto bene", aggiungendo una secca stoccata nei suoi confronti: "Se fosse stata veramente interessata a me, si sarebbe alzata da quella sedia ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori"

Manetti commenta la storia tra Costabile e Galgani

Inoltre, Giorgio ha rilasciato un commento sulla storia appena chiusa tra l'ex fiamma e Costabile, prendendo le difese di quest'ultimo.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, infatti, ha dichiarato che l'uomo è una persona seria e matura, tanto da voler approfondire la relazione con Gemma tramite un viaggio in Egitto. Un rifiuto ad uscire, che Manetti ha definito in questo modo: "Sembra che ci sia un qualcosa che impedisce a Gemma di andare avanti o di uscire dallo studio". Insomma, Manetti sembra continuare ad avere il dente avvelenato nei confronti della dama di Torino, che continua ancora ad oggi essere protagonista del dating show.