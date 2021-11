L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis è stata protagonista di un episodio poco piacevole. In una serie di stories sul suo profilo Instagram, l'influencer ha raccontato ai suoi amici virtuali che è stata cacciata da un bar solo perché aveva con sé il cagnolino Tommy, un regalo del suo ex fidanzato, Andrea Damante. De Lellis ha sfogato tutta la sua rabbia contro tutti quei posti che non accettano gli animali. Ma c'è un testimone che confuta le sue affermazioni. Secondo l'influencer Gianmaria Sinato, la modella romana ha ignorato l'avviso di un membro dello staff di non entrare.

Giulia: 'Un signore mi ha urlato in una maniera aggressiva'

La 25enne ha voluto raccontare ai suoi follower tutto ciò che le è successo in un locale con il suo cagnolino. Visibilmente irritata, l'influencer ha spiegato che se anche non c'erano cartelli espliciti, aveva dato per scontato di potersi sedere a quel bar insieme con il suo amico a quattro zampe.

"Ero con Tommy al guinzaglio - ha detto la conduttrice di Love Island e poi ha continuato - sento un signore urlare fortissimo, in una maniera quasi aggressiva". E poi ha proseguito: "Ho pensato che ci fosse qualche ladro, ma poi ho visto che il signore si stava rivolgendo a me, con un tonno completamente fuori luogo". Secondo la modella, I membri dello staff del bar non l'hanno lasciata stare nemmeno all'aperto.

'In alcuni casi siamo costretti ad andare senza i nostri animaleti'

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha espresso il suo rimpianto per quanto riguarda il fatto che in alcuni casi dovrebbe lasciare in casa il suo Tommy. Secondo l'influencer, è vergognoso che per una questione di igiene, non possono far entrare gli animali, nonostante li amino anche loro.

"Siamo abbastanza grandi e intelligenti da sapere che purtroppo in alcuni casi siamo costretti ad andare senza i nostri animali - ha dichiarato De Lellis e poi ha chiosato - alcuni per dei motivi talmente stupidi che mi sembra vergognoso parlarne. E una cosa che a me pesa da morire". Tra l'altro, la fidanzata di Carlo Gussalli Beretta ha anche sottolineato che lo stesso problema ha avuto anche Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande fratello Vip 5.

Sainato: 'Giulia è stata avvertita ma non ha voluto ascoltare'

Secondo il sito di Gossip Whoopse, esiste un testimone che avrebbe assistito all'accaduto e che la sua versione dei fatti non combacia con quella della De Lellis. Sempre secondo il sito del gossip, l'influencer Gianmaria Sainato ha visto tutta la scena. Secondo il modello, Giulia è stata avvertita da un membro dello staff già fuori dall'entrata, che non poteva entrare al locale con il suo cane, ma lei ha ignorato l'avviso.