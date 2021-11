Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2022, che sarà nuovamente condotto da Amadeus. L'appuntamento con la storica kermesse musicale è in programma per la prima settimana del mese di febbraio, come sempre in prime time e in diretta su Rai 1. E, in queste ore, il conduttore e direttore artistico del Festival sta mettendo a punto anche quello che sarà il cast di conduttori che sarà al suo fianco per le cinque serate di questa edizione. Tra i nomi che circolano vi sono anche quelli di Chiara Ferragni e Khaby Lame, i due italiani più seguiti sul mondo social.

Retroscena Sanremo 2022: ecco chi potrebbe esserci con Amadeus

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul prossimo Sanremo 2022 rivelano che Amadeus potrebbe fare a meno della presenza di Fiorello.

A quanto pare, infatti, il suo amico showman non avrebbe dato il via libera per prendere parte a tutte e cinque le serate di questa edizione del Festival, ma potrebbe essere la guest star di una sola delle serate in programma a febbraio su Rai 1.

Ma chi ci sarà con Amadeus, sul palco dell'Ariston, nel corso delle cinque serate di questa attesissima edizione del Festival? A fare un po' di chiarezza e a riportare i nomi che sono in pole position in queste settimane ci ha pensato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Ebbene, nelle vesti di co-conduttori del nuovo Festival di Sanremo 2022 potrebbero esserci due volti noti molto amati dal pubblico.

Cast e co-conduttori di Sanremo 2022: i nomi in lizza

Trattasi di Alessia Marcuzzi che da un po' di tempo è assente sul piccolo schermo dopo aver dato il suo addio a Mediaset e Antonella Clerici, ormai una veterana del palco dell'Ariston, avendo partecipato alla kermesse in diverse occasioni sia come conduttrice ufficiale che come super-ospite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questa nuova edizione, però, Amadeus potrebbe strizzare sempre più l'occhio verso il pubblico di giovani e giovanissimi, motivo per il quale sul palco di Sanremo potrebbero arrivare delle vere e proprie star social.

Una di queste è Chiara Ferragni, l'influencer italiana numero uno al mondo che sarebbe pronta a calcare il palco dell'Ariston e a mettersi così in gioco in questa nuova avventura professionale che segnerebbe il suo debutto alla conduzione di un evento di così grande importanza.

Anche Giulia De Lellis potrebbe approdare a Sanremo 2022

Spicca anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e donne, diventata una influencer molto seguita su Instagram con ben 5 milioni di seguaci.

Il Festival di Sanremo 2022 potrebbe accogliere anche il giovanissimo Khaby Lame, star mondiale da oltre 100 milioni di seguaci social grazie ai suoi video divertenti.

Tra i nomi circolati in queste ore anche quello dell'attrice Monica Bellucci e Ciro Priello, leader dei gruppo comico The Jackal, reduce dal success ottenuto a Tale e quale Show 2021.