Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica in questo Grande Fratello Vip 6. Anche il 15 novembre, durante la puntata serale del Reality Show, l'attore si è ritrovato a doversi difendere dalle accuse e dai sospetti di chi sostiene che starebbe fingendo e portando avanti una messa in scena con sua moglie Delia e la stessa Soleil Sorge. Accuse che Alex ha rigettato al mittente e, questa mattina, al risveglio dopo la puntata del reality show non ha perso occasione per sbottare contro gli autori e lo stesso Alfonso Signorini.

Alex Belli al centro di polemiche e sospetti al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Alex Belli si è ritrovato messo in discussione per i suoi atteggiamenti e il suo modo di fare in casa, che starebbe destando non pochi sospetti.

In tanti, infatti, temono che l'attore possa essersi messo d'accordo con sua moglie Delia Duran circa la strategia da attuare per stare al centro dell'attenzione.

Di conseguenza, le scenate di Delia contro Soleil e lo stesso Alex, potrebbero essere frutto di una sceneggiatura costruita a tavolino.

Risveglio polemico per Alex Belli che sbotta contro autori e Signorini

Accuse che hanno messo in difficoltà lo stesso Alex, al punto che l'attore si è trovato a doversi difendere da questi sospetti anche con la stessa Soleil Sorge, che ha cominciato ad avere i suoi dubbi sull'atteggiamento dell'attore.

Questa mattina, poi, al risveglio post puntata serale del Grande Fratello Vip 6 del 15 novembre, Alex Belli ha rincarato la dose ed ha puntato il dito contro Alfonso Signorini e gli autori stessi che confezionano il programma di Canale 5.

"Alfonso mi dice: vivi e spensierato e felice, ah che belli che siete, che bella amicizia e poi dopo chiamate mia moglie", ha sbottato l'attore mettendo in discussione anche il modo di fare degli autori e dello stesso Signorini.

'Mia moglie, poverina', sentenzia Alex Belli al GF Vip

"Mia moglie, poi, poverina va in scontro perché non ha dieci anni di esperienza.

In più vengo attaccato io, viene attaccata Delia, viene attaccata Soleil e viene messo in dubbio tutto. Allora no, giratevela voi", ha sbottato Alex Belli puntando il dito contro le dinamiche che si sono venute a creare nel corso di queste ultime settimane al GF Vip 6.

Insomma una frecciatina decisamente pesante quella di Belli che, questa mattina, si è svegliato decisamente polemico.

Quale sarà a questo punto la reazione di Signorini? Replicherà alle "accuse" che sono state mosse da Alex Belli anche nei confronti degli autori del suo seguitissimo reality show? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in onda questo venerdì 19 novembre.