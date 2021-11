Puntata ricca di colpi di scena quella di Grande Fratello Vip 2021 in onda la sera del 20 novembre; subito grandi novità per i concorrenti della casa più spiata di Italia: da lunedì, come annunciato da Signorini, ci saranno delle new entry rendendo l'edizione del GFVip tra le più lunghe di tutti i tempi. Il reality, infatti, si prolungherà fino a marzo 2022 e nuovi concorrenti entreranno poco alla volta a partire da questo lunedì.

Grande Fratello: i nominati della puntata

L'ultimo a lasciare la casa del Grande Fratello è stato Nicola Pisu, eliminazione avvenuta la settimana scorsa.

In occasione della puntata, abbiamo ascoltato la versione di Miriana Trevisan circa quanto accaduto nel loro rapporto. Secondo la showgirl, la colpa è da attribuirsi allo stesso Nicola che si è mostrato immaturo e capace solo di parlare di se stesso: tra loro non poteva esserci nulla più che una semplice attrazione fisica.

Poco prima delle 22:00 i nominati della casa si avvicinano alla porta rossa: sono Sophie, Gianmaria e Miriana. Codegoni è la prima a salvarsi. Miriana risulta la meno preferita del pubblico ed è costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello.

La clip sulla vita di Miriana

Poco prima dell'eliminazione della showgirl, una clip racconta la storia di Miriana: l'ex velina ha dovuto affrontare due periodi molto bui e difficili: la morte del padre, scomparso un anno fa a causa del coronavirus, e la successiva operazione all'utero.

Grande commozione per la donna durante la visione della clip: è impossibile per lei trattenere le lacrime e ricorda le dolci parole del padre: “Sono tanto fiero di te, hai fatto tutto da sola. Ama la vita perché la vita è bella”

Miriana si sente fortunata: ha capito di essere circondata da una famiglia meravigliosa, che la ama e non la lascia mai da sola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lei stessa, durante la puntata del Grande Fratello Vip, ammette di star vivendo un periodo di rinascita, non solo per l'affetto mostratole dalla famiglia, ma anche per gli amici pronti a sostenerla in ogni momento. Allora ha preso una decisione: non vuole mai più dimenticare se stessa.

Quando rientra nella casa trova tutti in piedi a darle un ultimo saluto; in giardino c'è la mamma ad aspettarla, la quale le sorride e le dice quanto profondamente la ama.

Un momento di riconciliazione molto intenso e commovente.

Miriana trova il biglietto di ritorno

Arrivati al verdetto finale, il pubblico ha deciso chi eliminare dalla casa del Grande Fratello e Miriana è la prescelta e deve subito raccogliere le sue cose per abbandonare la casa.

Ma le sorprese non finiscono qui: una volta arrivata in studio, Miriana apre il suo bussolotto e scopre di essere la vincitrice del biglietto di ritorno. L'ex velina non riesce a trattenere la gioia e torna nella casa del Grande Fratello tra lo stupore di tutti i concorrenti, pronti ad accoglierla con abbracci e urla di approvazione.