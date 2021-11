Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione in questo Grande Fratello Vip 6. L'attore anche questa settimana si è trovato al centro delle polemiche per la sua relazione con la moglie Delia Duran, messa in discussione da Adriana Volpe, la quale continua a sostenere che i due non siano realmente marito e moglie, così come hanno voluto far credere al pubblico nel corso di queste settimane. Sta di fatto che, dopo la puntata serale del GF Vip di venerdì 19 novembre, Alex Belli ha sbottato al punto da ammettere di non voler più rivedere sua moglie in casa.

Alex Belli sotto accusa per le nozze con Delia al GF Vip

Nel dettaglio, durante la nuova puntata serale del GF Vip, c'è stato un vero e proprio confronto in studio tra Alex Belli e Adriana Volpe.

L'attore, nel momento in cui è stato convocato da Alfonso Signorini, credeva che avrebbe rivisto sua moglie Delia Duran, ma poi ha dovuto fare i conti con l'opinionista del reality show Mediaset.

La sua reazione non è stata delle migliori, dato che Belli si è ritrovato ancora una volta a fare i conti con gli attacchi da parte di Adriana, la quale ha messo in dubbio la veridicità del matrimonio dell'attore con sua moglie.

L'opinionista, infatti, continua a sostenere che quella tra Alex e Delia sia soltanto una promessa di matrimonio ma non un matrimonio a tutti gli effetti, dato che i due non si sarebbero mai sposati ufficialmente in Chiesa oppure con rito civile.

Alex sbotta dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 6

Sta di fatto che, queste continue polemiche che tendono a mettere in discussione anche il suo amore con Delia, non sono piaciute per niente allo stesso Alex che, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 , non ha esitato a sbottare e perdere le staffe.

L'attore ha ammesso di essere infastidito da tutta questa situazione, al punto da non voler più che sua moglie partecipi alle prossime puntate del reality show in onda su Canale 5 per avere questo fatidico confronto che è stato già annunciato da Alfonso Signorini.

La dura reazione di Alex dopo la puntata serale del GF Vip

"Non la voglio, non la voglio vedere qua. Non voglio ulteriormente esporre il mio amore e la mia vita privata qua dentro, è chiaro?", ha sbottato Alex durante un momento di sfogo con Miriana Trevisan che gli ha dato ragione.

Insomma Alex sembrerebbe stufo di queste continue polemiche che ruotano intorno a lui e sua moglie, al punto da essere pronto a proseguire la sua avventura nella casa del GF Vip 6 senza avere più confronti diretti con sua moglie Delia, così da poter preservare il loro sentimento e il loro amore dalle critiche e dai dubbi che vengono mossi.