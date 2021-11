Alex Belli e Aldo Montano sono stati protagonisti di uno scontro al vetriolo al GFVip, a causa di un confessionale di fuoco da parte dell’attore. Nel corso dello scontro, il campione olimpico ha invitato il coinquilino ad avere un atteggiamento più rispettoso verso la moglie.

Il faccia a faccia

Durante la festa di Halloween, Alex Belli ha attaccato duramente Aldo Montano in confessionale. A detta dell’attore, il campione olimpico non si esporrebbe mai all’interno del Reality Show. Per questo motivo il diretto interessato ha rivelato di volere aspettare al varco il coinquilino al momento giusto.

Ovviamente, tali dichiarazioni hanno portato i due “vipponi” ad uno scontro nel corso della 15ª puntata del GFVip. Mentre da un lato Aldo ha cercato di prendere lo sfogo del coinquilino con sportività, il 38enne ha spiegato di avere esagerato con l’alcol e che era stato uno sfogo legato a quel determinato momento.

Aldo stuzzica il coinquilino

Il giorno seguente la diretta del GFVip, Aldo Montano ha ripensato alle parole di Alex Belli. Mentre l’attore si trovava a colazione in veranda, lo sportivo si è rifiutato di dargli la mano in segno di pace. Di conseguenza, il gesto di Montano ha scatenato un nuovo acceso scontro tra i due.

Secondo Alex, dopo la lite, sarebbe uscito fuori il vero Montano.

Dal canto suo, Aldo ha sostenuto che il coinquilino anziché andare a piangere in confessionale avrebbe dovuto affrontare l’argomento direttamente con lui. Durante il botta e risposta, il campione olimpico ha lanciato una provocazione al coinquilino: “Vai a voler bene a tua moglie”. La frase del “vippone” non è stata affatto casuale: Aldo infatti, ha stuzzicato il compagno d’avventura in merito alla situazione sentimentale con la moglie.

Quest’ultima durante la diretta ha invitato Belli ad avere un atteggiamento più consono verso Soleil Sorge.

I due ‘vipponi’ vicini allo scontro fisico

La forte discussione tra Aldo e Alex ha portato i due ad un passo dallo scontro fisico. Di fronte alle numerose provocazioni dell’attore, il campione olimpico si è avvicinato al coinquilino e lo ha strattonato.

Ma non solo, durante la discussione Montano ha chiosato: “Ti prenderei a schiaffi”. A calmare lo sportivo, ci ha pensato Miriana Trevisan che ha portato il coinquilino in giardino.

In seguito allo scontro con Belli, Aldo ha espresso il desiderio di lasciare il reality show. Il diretto interessato ha sostenuto di essere arrivato al GFVip per portare i valori in cui crede. Al contrario, questo genere di polemiche non gli interessano e non gli appartengono. Dunque, Montano non vorrebbe esserne tirato in ballo in queste cose.