In occasione della 15ª puntata del GFVip, Delia Duran ha deciso di scrivere una lettera al marito Alex Belli. La modella ha spiegato di non comprendere più il legame instaurato tra l’attore e Soleil Sorge. Nonostante la gelosia della consorte, Alex ha ribadito di non volersi allontanare dalla coinquilina.

La gelosia di Delia

Durante la festa di Halloween, Alex Belli ha baciato nuovamente Soleil Sorge. Nella puntata del GFVip, in onda lunedì 1º novembre, l’attore ha spiegato che si trattava di un bacio cinematografico. A quel punto Signorini ha reso noto al “vippone” quale sia stata la reazione della moglie.

Nel dettaglio, Delia Duran, su Instagram, ha dato adito ad uno sfogo in cui ha dichiarato di essere stata lei a spingere il consorte a partecipare al Reality Show. Poi, la donna ha sostenuto di non riuscire più a riconoscere il suo uomo per via del legame con Soleil Sorge: “Sono profondamente delusa e ferita”. A detta di Delia, il marito le starebbe mancando di rispetto. Per questo motivo Duran ha invitato Belli a ritornare sulla retta via.

La versione del griffino

Al termine della diretta del GFVip, Alex Belli si è ritrovato a parlare con Jo Squillo, Davide Silvestri e Soleil Sorge. Nel dettaglio, l’attore ha dichiarato di non credere alla lettera ricevuta dalla moglie. Secondo il 38enne, solamente la prima parte della missiva sarebbe giusta.

In merito alla seconda parte, Belli è convinto che sua moglie sia stata spinta da qualcuno a dire determinate cose. Per quanto riguarda il legame instaurato con la 27enne italo-americana, il diretto interessato ha chiosato: “Il nostro rapporto in questo momento non cambierà minimamente”. Sebbene Delia sia apparsa gelosa, Belli ha sostenuto di sentirsi condizionato nel non parlare con una donna con cui dorme, mangia e vive 24 ore su 24.

Infine, il “vippone” ha fatto presente che Soleil è una donna che stima molto.

Il commento di Jo

Dopo avere ascoltato il punto di vista di Alex Belli, Jo Squillo ha detto la sua: per lei il legame tra l’attore e l’influencer è puro. Per Jo, però, in Italia nessuno è ancora mentalmente pronto ad un legame simile. La stessa gieffina ha spiegato di avere sempre lottato contro gli stereotipi.

Inoltre, lei stessa è sposata con un uomo da 40 anni ed entrambi ogni giorno si sentono liberi di esprimersi portandosi rispetto reciproco l’uno con l’altro. Come spiegato da Jo Squillo, è proprio per quello che è sposata da tanto tempo.