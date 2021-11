Alex Belli si è confrontato nuovamente con Soleil Sorge, ma stavolta il tema della conversazione era la modella Mila Suarez, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Inoltre Belli ha parlato con Gianmaria Antinolfi, riguardo la sua ex fidanzata Greta Mastroianni e poi si è confidato con Davide Silvestri, in merito all’intervento di sua moglie Delia Duran, avvenuto durante l’ultima puntata del reality show, andata in onda venerdì scorso. L'attore parmense non ha visto di buon occhio l'atteggiamento di sua moglie Delia e ha confessato: "Se ci stai ascoltando, sappi che quello non fa bene né a te e né a me, perché quella roba lì non è verità“.

Alex Belli ha negato di aver avuto una relazione con Mila Suarez

Durante la conversazione avuta in giardino con Soleil Sorge, Alex Belli ha negato di aver avuto una relazione con Mila Suarez in passato. Dopo la risposta di Belli, l’influencer Italo-americana è sembrata alquanto stupita e ha esclamato: “No, non eri tu?”. In seguito Alex ha parlato anche con Gianmaria Antinolfi, riguardo Greta Mastroianni, ex fidanzata del manager napoletano. Secondo Belli, Greta non avrebbe avuto intenzioni serie con Gianmaria e su di lei ha detto: “Per 15 minuti di popolarità, non sai che fanno”. Anche Soleil Sorge ha voluto dire la sua in merito alla questione e ha dichiarato: “Chissà che ha fatto quella falsa fuori.

Non vorrei dirlo, ma io l’avevo detto”.

Alex Belli sulla moglie Delia Duran: ‘Si è completamente tradita’

Nelle scorse ore, Alex Belli si è confrontato anche con Davide Silvestri, al quale ha parlato dell’intervento di sua moglie Delia Duran, avvenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 12 novembre.

Durante la conversazione con l’attore milanese, Belli ha usato parole dure nei confronti della moglie e ha dichiarato: “Delia si è completamente tradita, se vuoi tenere qualcosa o la tieni fino in fondo o altrimenti lasci perdere. Sicuramente non era lei. Se ci stai ascoltando, sappi che quello non fa bene né a te e né a me, perché quella roba lì non è verità“ e aggiunto: “La Delia che conosco è quella che viene con me tutte le mattine sul set, è quella che fa i complimenti alle persone che lavorano con me”.

Davide Silvestri su Delia Duran: 'Non mi è piaciuta per niente proprio'

Dopo lo sfogo di Alex Belli, Davide Silvestri ha voluto dire la sua riguardo l’atteggiamento di Delia Duran e anche lui è sembrato alquanto contrariato: “Non capisco da chi sia stata consigliata e perché. Secondo me Delia stava recitando, ma stava recitando soltanto nella prima parte. Non mi è piaciuta per niente proprio, volevo venire da te e dirti se mi avevi parlato di un’altra persona“.