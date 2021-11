Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, nelle ultime ore si sono confrontati di nuovo, all'interno della casa del Grande Fratello e hanno parlato soprattutto del comportamento del manager napoletano, avuto sin dall'inizio del reality show. L'influencer italo-americana ha voluto dare dei consigli ad Antinolfi e lui sembra averli accettati piuttosto bene, tanto da averla ringraziata subito dopo per il suo sostegno morale. Soleil, inoltre, ha espresso i suoi pensieri riguardo l'atteggiamento di Sophie Codegoni e ha insinuato che la modella lombarda abbia l'abitudine di "copiarla".

Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi: 'Quello che tu sei in realtà è già bello di suo'

Il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sembra essere migliorato, rispetto ai primi giorni e in diverse occasioni Soleil si è mostrata piuttosto protettiva nei confronti del manager napoletano. Durante il loro ultimo confronto, Sorge ha parlato a "cuore aperto" al suo ex fidanzato e ha consigliato all'uomo di essere sempre sé stesso: "Non devi passare per quello che non sei, quello che tu sei, in realtà è già bello di suo. La semplicità, la tenerezza, anche la tua fragilità stessa" e ha aggiunto: "Il voler ostentare ti allontana dalle persone, il voler fare dei regali o il voler stupire in dei modi.

Non è quella la tua essenza. Se ti ho dato una chance in passato è per la tua parte tenera, dolce, la parte umana di Gianmaria".

Gianmaria a Soleil: 'Grazie'

Dopo il lungo confronto avuto con Soleil Sorge, Gianmaria ha voluto ringraziare l'influencer italo-americana, per i suoi consigli e per la chiacchierata fatta poco prima.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Soleil ha replicato subito e ha risposto: "Figurati, purtroppo deformazione caratteriale, prima o poi ce la faccio a smettere. Lo farei veramente per chiunque, ma provo affetto per la tua persona, assolutamente". Le parole di Soleil, anche stavolta, sembrano aver colpito positivamente Antinolfi: il confronto tra i due, infatti, è finito nel migliore dei modi, tanto che i due si sono abbracciati.

Sorge su Sophie Codegoni: 'Mi copia le battute'

Nelle ultime ore, Soleil Sorge ha parlato anche di Sophie Codegoni con Manila Nazzaro e Gianmaria. Riguardo l'ex tronista di Uomini e Donne, Sorge ha speso di nuovo delle parole abbastanza dure: "Voleva copiare lo stile di Giulia, ha copiato l'idea di Tommaso, mi copia le battute, si mette la bandana come me, vuol dire mancanza di personalità". Non è la prima volta che la modella lombarda viene criticata da Soleil Sorge, all'interno della casa più spiata d'Italia e per scoprire la sua reazione non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip.