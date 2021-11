Questo lunedì 8 novembre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La scorsa puntata, andata in onda venerdì, Alex Belli è stato intento ad affrontare una serata non facile, soprattutto dopo il confronto con sua moglie Delia, la quale ha avuto parecchio da dire con lui, in merito al rapporto con Soleil.

Dopo il confronto, il rapporto tra la influencer e l'attore, si è un po' allentato e Alex continua a dire di non essere attratto da Sorge.

GF Vip, le parole di Alex su Soleil

Intanto, a notte fonda, mentre quasi tutti gli inquilini della casa erano intenti a dormire, Sophie e Alex si sono ritrovati in sauna.

Nell'occasione l'attore si è lasciato andare a uno sfogo in merito a quanto successo nei giorni precedenti.

In particolare Alex ha confessato a Sophie che è contento di aver trovato una persona come Soleil, con la quale poter parlare, confidarsi ed essere sempre in sintonia. Belli si è detto anche contento di ascoltare il punto di vista di Sole, perché apprezza il suo essere sempre diretta.

Alex ha detto di provare chimica mentale nei confronti di Soleil piuttosto che fisica. A questo punto Sophie che risposto che, a volte, l'attrazione mentale può essere molto più fatale di quella fisica. L'attore a questo punto ha parlato a Codegoni di quando hanno fatto il gioco del bacio cinematografico, spiegando che durante quel bacio non ha sentito nessuna complicità fisica.

Mentre se invece ci fosse un minimo di attrazione, l'avrebbe sentita, poi ha ribadito: ''Soleil non mi attrae da quel punto di vista lì''.

Proprio per questo motivo, l'attore si sente di poter avere un rapporto libero con la ragazza, perché appunto non prova attrazione. Sophie non ha messo in dubbio le parole del ragazzo, tuttavia gli ha consigliato di essere più chiaro, perché persino a lei, prima di questa spiegazione, il rapporto con Soleil pareva abbastanza ambiguo e, se visto da fuori, esso può essere frainteso.

GF Vip, Soleil si sveglia di malumore, la reazione di Manila

Intanto questa mattina all'interno della casa del Grande Fratello Vip, la maggior parte dei 'vipponi' si sono svegliati con entusiasmo a suon di musica.

Invece Soleil si è alzata senza salutare i suoi compagni di gioco, tranne Katia, per poi sedersi in un angolo da sola a fare colazione.

A notare questo strano atteggiamento sono stati Alex e Manila, Alex si è detto dispiaciuto di questo comportamento, affermando che spesso non riesce a capirla.

Manila, che aveva avuto con Soleil un grosso diverbio nei giorni precedenti, ha invece affermato ormai ha rinunciato a capirla e che preferisce impiegare il tempo con persone che hanno bisogno di un abbraccio e lo accettano. L'ex Miss Italia si è detta molto dispiaciuta dal comportamento di Sorge, con la quale fino a poco tempo fa aveva un ottimo rapporto. Tuttavia Manila ritiene che, nonostante i tentativi di aiutarla, Soleil metterebbe davanti un muro e non guarderebbe mai oltre.