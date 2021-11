Il Paradiso delle signore 6, venerdì 12 novembre arriverà all'ultima puntata di una settimana ricca di emozioni per i protagonisti e secondo le anticipazioni Flora (Lucrezia Massari) scoprirà che tra Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) c'è una relazione. Nel frattempo, a villa Guarnieri arriverà a sorpresa Marco di Sant'Erasmo (Moisé Curia) il nipote della contessa, ma gli occhi saranno puntati anche sulla famiglia Amato. Agnese, (Antonella Attili) infatti, troverà la busta con le foto del figlio di Giuseppe (Nicola Rignanese) che non lasceranno spazio a dubbi.

Il signor Amato dovrà confessare a sua moglie tutta la verità sul suo tradimento mentre era in Germania. Infine, Tina (Neva Leoni) arriverà a prendere una decisione in merito all'operazione.

Giuseppe sarà messo con le spalle al muro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 12 novembre annunciano che la puntata numero 45 sarà decisiva per la famiglia Amato. Agnese, infatti troverà tra gli effetti personali di suo marito la busta che Petra ha spedito a Giuseppe e che contiene le foto del bambino. La donna, questa volta non lascerà correre e affronterà il signor Amato costringendolo a raccontarle tutta la verità sull'ammanco di denaro dal libretto di risparmi di famiglia. L'uomo, messo alle strette, non potrà fare altro che confessare ad Agnese di averla tradita con un'altra donna durante il suo periodo trascorso in Germania e di aver avuto un figlio con lei.

A villa Guarnieri arriverà un ospite inatteso: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 12 novembre, Tina avrà le idee più chiare sul suo futuro. La cantante, infatti, dopo aver incontrato la sua fan prenderà finalmente una decisione in merito all'operazione che il suo medico le ha consigliato di affrontare.

L'attenzione sarà concentrata anche su villa Guarnieri dove arriverà un ospite inaspettato. Marco di Sant'Erasmo, infatti, si presenterà per fare una sorpresa a sua zia Adelaide che nel frattempo vivrà momenti di tensione.

Flora continuerà ad indagare su Adelaide e Umberto: anticipazioni puntata venerdì 12 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 12 novembre rivelano che nella puntata che andrà in onda venerdì Umberto e sua cognata non saranno per niente tranquilli.

Adelaide il commendatore, infatti, saranno sulle spine a causa di Flora che continuerà le sue indagini per chiarire la morte di suo padre, Achille Ravasi (Roberto Alpi). Dopo aver parlato con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) infatti, la stilista avrà la certezza che tra Umberto e Adelaide c'è una relazione