Domenica 7 novembre alcune persone si sono dirette all'esterno della casa del GFVip e hanno cominciato a lanciare dei messaggi indirizzati a Soleil Sorge e Alex Belli. Mentre la prima ha ricevuto elogi da presunti fan, l'attore è stato preso di mira e criticato duramente. Dal momento che i due destinatari delle urla non erano presenti in giardino, sono stati messi al corrente dell'accaduto da Jessica Selassié.

L'accaduto

Mentre Jessica e Lulù Selassié, Francesca Cipriani e Carmen Russo si trovavano in giardino per prendere un po' di sole, hanno sentito delle urla provenire dall'esterno della casa del GFVip.

Scendendo nel dettaglio, alcune persone munite di megafono hanno lanciato dei messaggi all'indirizzo di Soleil Sorge e Alex Belli. Tale "Regina di Roma" ha invitato la 27enne italo-americana ad interrompere l'amicizia con l'attore. Quest'ultimo è stato definito falso e traditore seriale.

Non contenta, la ragazza ha esortato i presenti in giardino a mettere al corrente Soleil del messaggio. Nel momento in cui Sorge non sarebbe stata messa al corrente, la persona sarebbe tornata fuori dalla casa e avrebbe urlato di notte.

La confessione di Jessica

Poco dopo l'episodio accaduto in giardino, Jessica Selassié ha deciso di vuotare il sacco con Soleil Sorge. Le due coinquiline da una chiacchierata confidenziale sulle nomination, sono finite a parlare delle urla provenienti dall'esterno della casa del GFVip.

Jessica ha spiegato alla coinquilina che la "Regina di Roma" l'ha invitata a stare lontana da Alex Belli. In un secondo momento, la 25enne ha raggiunto Alex, Davide e Katia nella zona biliardo. Mentre i "vipponi" erano intenti a giocare, la sorella di Lulù e Clarissa ha confidato che poco prima delle persone avevano urlato delle cose fuori dal Reality Show.

Jessica riporta le urla fuori ad Alex, Davide e Catia.

A quel punto, l'attore ha domandato se fosse stato detto qualcosa di interessante. Anziché mantenere il "segreto", Jessica ha deciso di raccontare la verità: "Non è una roba carina per te.

Non so se la vuoi sapere". Incalzata dai suoi coinquilini, la diretta interessata ha rivelato tutto ciò che aveva sentito: "Hanno urlato delle cose brutte su Alex".

La reazione

Di fronte all'episodio di cattivo gusto, Katia Ricciarelli è apparsa piuttosto infastidita: "Che str...". Davide Silvestri invece, si è domandato chi fossero le persone che hanno deciso di compiere un gesto simile all'esterno del GFVip. Al contrario, Alex Belli ha preferito restare in silenzio. L'attore non ha commentato le urla contro di lui, ma dal suo volto è sembrato incassare il colpo. Lo stesso Belli ha preferito tornare a giocare la partita di biliardo senza aggiungere altro. Jessica Selassié invece, si è allontanata in compagnia di Francesca e Carmen.