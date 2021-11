L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 è confermato per la serata di venerdì 12 novembre, quando in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta. Alfonso Signorini tornerà a parlare con le sue opinioniste di quello che è accaduto nel corso di questi giorni all'interno della casa più spiata d'Italia e delle ultime dinamiche che sono nate. Spazio anche ad una nuova eliminazione definitiva dalla gara e questa volta, a rischiare c'è anche Gianmaria Antinolfi.

Nuova eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip: anticipazioni 12 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 rivelano che il 12 novembre è prevista una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

I tre concorrenti a rischio eliminazione sono: Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Uno di loro dovrà abbandonare per sempre la casa di Cinecittà e, a decidere le sorti dei vipponi in nomination, sarà il pubblico da casa attraverso il meccanismo del televoto.

Chi verrà fatto fuori definitivamente? Gianmaria potrebbe rischiare data la sua situazione poco chiara in casa con Soleil Sorge e Sophie Codegoni mentre Nicola Pisu potrebbe essere punito dal pubblico dopo la brutta espressione rivolta nei confronti di Miriana Trevisan.

Nicola e Gianmaria a rischio eliminazione dal GF Vip

"Meriti un uomo che ti tratta male", ha sbottato Nicola lunedì 8 novembre durante il momento delle nomination, rivolgendosi contro la showgirl ex volto di Non è la Rai.

Una vera e propria "caduta di stile" per Nicola che si è subito scusato con Trevisan per quella frase infelice ma è stato anche sonoramente bacchettato dal conduttore Alfonso Signorini, che lo ha attaccato dicendogli apertamente che avrebbe dovuto vergognarsi per quanto avesse detto.

E poi ancora, come da tradizione, nel corso della nuova puntata serale in diretta del GF Vip 6 di venerdì 12 novembre, si tornerà a parlare delle dinamiche e degli avvenimenti di queste ultime ore.

Nuove nomination e occhio alle dinamiche: anticipazioni Grande Fratello Vip 12 novembre

Occhi puntati sul rapporto tra Alex e Soleil che, in questi giorni, si sono un po' allontanati e l'ex volto di Uomini e donne è tornata in sintonia con il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi.

Non mancheranno poi nuove sorprese per i concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura nella casa più spiata d'Italia e, sul finire della puntata, ci sarà spazio per le nuove nomination.

I concorrenti del GF Vip saranno chiamati a fare i nomi dei vipponi che vogliono mandare al televoto in vista della prossima puntata serale di lunedì 15 novembre 2021.