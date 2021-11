Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e questo lunedì 8 novembre andrà in onda una nuova puntata in diretta tv su Canale 5. Alfonso Signorini e le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, commenteranno le vicende degli ultimi giorni che ci sono state all'interno della casa di Cinecittà e, per qualcuno di loro, potrebbero esserci anche dei provvedimenti.

In queste ore, infatti, a tenere banco è un discusso episodio che ha visto protagonista Nicola Pisu, il quale potrebbe rischiare la squalifica dal gioco per una presunta bestemmia.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 8 novembre: non ci saranno eliminati dal televoto

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 di lunedì 8 novembre 2021, rivelano che questa settimana non ci sarà nessun nuovo eliminato dalla casa di Cinecittà.

Il televoto attualmente in corso vede in lizza: Soleil Sorge, Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri e Gianmaria Antinolfi.

Come sempre accade nella puntata del lunedì sera, non ci sarà un nuovo eliminato dal gioco: il pubblico da casa dovrà decidere chi salvare. Chi otterrà il minor numero di consensi andrà direttamente al televoto eliminatorio della puntata di venerdì 12 novembre.

Polemica su Nicola Pisu e la presunta bestemmia al GF Vip

Chi avrà la peggio al televoto di questa settimana? Per Alex Belli si tratta della prima volta che si confronta col giudizio del pubblico da casa e, dopo lo scivolone dei giorni scorsi per la battuta su Manuel Bortuzzo e le diatribe nate in casa con Aldo Montano, non si esclude che possa risultare il meno votato di questa settimana.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è esplosa un'accesa polemica social legata al giovane Nicola Pisu che si è reso protagonista di un episodio spiacevole che potrebbe costargli caro in vista della nuova diretta di lunedì 8 novembre.

Ieri notte, dopo la festa di compleanno organizzata in casa per Miriana Trevisan, il giovane figlio di Patrizia Mirigliani si è lasciato andare ad una frase che, per molti spettatori social, sarebbe una bestemmia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nicola Pisu potrebbe essere squalificato dal GF Vip

In tanti, infatti, hanno sottolineato che Nicola avrebbe usato lo stesso intercalare che, lo scorso anno, era costato carissimo a Stefano Bettarini, squalificato dal GF Vip a distanza di pochissimi giorni dal proprio ingresso nella casa più spiata d'Italia.

Cosa succederà a questo punto?

Visto il polverone social e mediatico, la produzione e gli autori del reality show prenderanno in considerazione l'idea di procedere con dei provvedimenti contro Nicola Pisu? Il ragazzo potrebbe davvero essere squalificato dal gioco e quindi uscire da questa sesta edizione del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo nel corso delle nuova diretta in onda su Canale 5.