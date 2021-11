In occasione della 20ª puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato ai partecipanti che presto entreranno in casa dei nuovi concorrenti.

Nonostante il presentatore non abbia detto nulla sull'identità dei prossimi gieffini, sul web sono circolate delle indiscrezioni relative ad un probabile ingresso di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. In queste ore, però, ci sarebbe stato un cambio di programma: i due ex volti di Uomini e Donne avrebbero avuto una discussione con la produzione del Reality Show, in seguito alla quale pare abbiano deciso di non partecipare più al GF Vip 6.

I rumors

Dopo l'annuncio di Signorini relativo ai nuovi concorrenti che faranno parte del Grande Fratello Vip 6, in rete sono emersi i nomi di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli. Entrambi, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati vicini all'ingresso nella casa di Cinecittà, ma adesso pare che la situazione sia cambiata.

La blogger Deianira Marzano ha affermato che entrambi avrebbero avuto dei momenti di nervosismo durante la quarantena in hotel. Sembra che Cavaglià abbia anche minacciato di chiamare le forze dell'ordine per sequestro di persona. In un secondo momento, la modella di Viterbo avrebbe contattato il padre che sarebbe passato a prenderla per portarla via.

Il malumore dei due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbe essere emerso in seguito ad una discussione con la produzione del GF Vip.

Al momento si tratta solo di supposizioni perché non sono ancora giunte conferme e nemmeno smentite da parte dei responsabili del programma e di Cavaglià e Raselli.

I presunti nuovi concorrenti

In attesa di capire quale sarà il destino di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli al GF Vip, stanno spuntando nuove ipotesi sui prossimi gieffini.

Tra i 10 concorrenti pronti ad entrare nella casa più spiata d'Italia potrebbe esserci il ritorno di Maria Monsé. Inoltre, potrebbero prendere parte al reality show anche Biagio D'Anelli - ex opinionista dei programmi di Barbara d'Urso - Nathalie Caldonazzo e Vera Gemma. Infine non si esclude che nel cast del reality show possa esserci spazio anche per la sorella di Stefano De Martino, Adelaide.

Tra i nomi accostati al programma condotto da Alfonso Signorini ci sarebbero pure quelli di Valeria Marini e Giacomo Urtis: i due ex gieffini potrebbero partecipare come unico concorrente.

Un'altra ipotesi è quella relativa a Valentina Nulli Augusti, la quale in estate ha partecipato a Temptation Island con Tommaso Eletti. La 40enne, in merito ai rumors sul suo conto, non ha nascosto che se dovesse partecipare al Grande Fratello Vip andrebbe subito ad abbracciare Soleil Sorge.

La sua è stata un'affermazione sarcastica perché pare che i rapporti tra Valentina e Soleil non siano idilliaci. Non a caso, quando Nulli Augusti è entrata nella casa per un confronto con l'ex fidanzato, è stata duramente criticata dall'influencer italo-americana. Valentina ha rivelato che le dichiarazioni di Sorge nei suoi confronti l'hanno ferita e delusa.