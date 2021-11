Le strategie continuano a essere un "piatto forte" del Grande Fratello Vip e in queste ore, a puntare il dito contro alcuni dei concorrenti attualmente ancora in gara, ci ha pensato Amedeo Goria. Il giornalista, eliminato da qualche settimana dal reality, in una recente intervista ha puntato il dito contro alcuni dei "vipponi" tra Soleil Sorge e Alex Belli. Il motivo? Amedeo ha parlato di "strategie follower" che sarebbero state messe in piedi per portare all'eliminazione di alcuni concorrenti.

Ipotesi 'strategie follower' al GF Vip: ecco l'accusa di Goria

Nel dettaglio, secondo Amedeo Goria ci sarebbero dei concorrenti che avrebbero attuato delle strategie all'interno della casa del GF Vip, sfruttando la vasta popolarità di cui possono contare sul web e sui social.

In questo modo, sempre secondo il pensiero del giornalista, avrebbero dettato le linee guida per le dinamiche di questa sesta edizione del reality show Mediaset in onda con successo su Canale 5.

I concorrenti che sono finiti nel mirino di Amedeo sono: Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri, tutti e tre ancora attualmente in gioco all'interno della casa del Grande Fratello Vip e decisamente molto complici, dato il buon rapporto di amicizia che sono riusciti a intrecciare in queste settimane.

Alex Belli, Soleil e Davide finiscono nel mirino di Goria

"Ad aver saputo di certi giochi di alleanze legate ai follower sui social, io oggi sarei ancora in casa", ha sentenziato Amedeo che sembra non aver ancora digerito del tutto la sua eliminazione definitiva dalla casa del GF Vip, a distanza di poche settimane dall'inizio di questa avventura.

"Ci sono state delle alleanze con lo scopo di far eliminare le persone che continuano da parte di personaggi come Soleil, Davide e Alex Belli", ha sentenziato Goria facendo riferimento al fatto che tutti i tre i vip sopra citati possono contare su un nutrito seguito social e quindi su un vasto supporto da parte dei fan.

Le accuse di Goria sui concorrenti del GF Vip 6

Secondo Goria, queste strategie social dettate dal numero di follower, andrebbero a condizionare l'esito del televoto per le nomination di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Insomma sono delle "accuse" molto forti quelle che Amedeo ha posto nei confronti di Soleil, Alex e Davide che indubbiamente sono considerati tra i personaggi più forti di questa stagione, complice anche il buon percorso che stanno facendo in queste settimane all'interno della casa più spiata d'Italia.

I tre inquilini avranno modo di replicare alle accuse di Goria? Sarà chiarito nel corso delle prossime puntate serali del reality show Mediaset.