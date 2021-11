Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno avuto una discussione. Dopo la lettera inviata al Grande Fratello Vip dalla mamma del nuotatore, la Principessa ha avuto un crollo emotivo. Di conseguenza, la 33enne ha cercato l'ennesimo confronto con il coinquilino. Stanco di rassicurare Lulù, Manuel ha dato adito ad un duro sfogo.

Lulù crolla

Nella 17^ puntata del Grande Fratello Vip, la signora Rossella ha scritto una lettera al figlio. La donna ha chiesto a Manuel Bortuzzo di circondarsi di persone vere all'interno del Reality Show sia in amicizia che in amore.

Poi, ha parlato degli spazi calpestati ai danni del nuotatore. Come riferito dalla donna, il 22enne ha bisogno di essere libero altrimenti potrebbe ammalarsi di stress.

Sebbene la signora Rossella non abbia fatto alcun nome, la destinataria del messaggio era Lulù: "Qualcuno non riesce a lasciarti questi spazi". Nel post-puntata, la Principessa ha avuto un crollo emotivo, tanto che si è immediatamente confrontata con Bortuzzo.

Manuel perde la pazienza

Dopo avere ricevuto l'ennesima rassicurazione da parte di Manuel, Lulù ha chiesto nuove certezze. A quel punto Bortuzzo è andato su tutte le furie. Scendendo nel dettaglio, il 22enne ha spiegato alla coinquilina di essere stato molto chiaro in puntata.

Manuel infatti, ha spezzato una lancia a favore di Lulù dopo la stoccata della mamma. Stanco dell'atteggiamento della Principessa, il gieffino ha chiosato: "Se te le ricordi quelle bastano, per me è chiusa". Come un fiume in piena, il ragazzo ha ribadito di sentire molto la mancanza di sua mamma: "Tu che c'entri chiedo? Niente. Io sono arrabbiato con la vita, con me stesso, non sono arrabbiato con te".

Manuel ha cercato di far capire alla coinquilina che i suoi problemi sono molto più gravi, quindi non ha abbastanza pazienza e testa per discutere di piccole cose. Infine, il diretto interessato ha tagliato corto: "Te l'ho detto subito, non è giornata".

Lulù: 'Voglio starti vicino'

Di fronte allo sfogo di Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié ha cercato di spiegare la sua posizione: "Voglio starti vicino".

La ragazza ha confidato di avere visto un cambiamento nel coinquilino, dopo la lettera ricevuta dalla mamma. Ancora una volta, però, il nuotatore ha respinto la Principessa. Nel dettaglio, Bortuzzo ha precisato che quando ha dei problemi non vuole essere compatito. Al contrario, il 22enne non vuole nessuno accanto: "Non voglio niente vicino". Lo sportivo ha anche spiegato che non gliene frega niente di quello che possono pensare i telespettatori del reality show.

Nei giorni scorsi, Manuel aveva confidato ad Alex più o meno le stesse cose: quando si sente triste, preferisce chiudersi in camera e piangere per poi tornare con i suoi amici.