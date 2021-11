Lulù Selassié è andata in crisi al GFVip, dopo la lettera scritta dalla mamma di Manuel Bortuzzo. La donna ha invitato il figlio a capire i falsi sorrisi e le vere amicizie all'interno del Reality Show. Inoltre, ha parlato di spazi e privacy "calpestata" che non farebbe affatto piacere al nuotatore. Al termine della 17^ puntata, la più grande delle Principesse d'Etiopia ha avuto un confronto con il coinquilino per avere delle rassicurazioni.

Bortuzzo riceve una lettera dalla mamma

All'inizio del percorso nella casa del GFVip, Manuel Bortuzzo ha ricevuto la visita di suo papà Franco.

Nella 17^ puntata invece, il ragazzo ha ricevuto una lettera dalla mamma. La donna ha precisato di essere molto riservata, dunque questo suo gesto le è costato davvero tanto. Nel corso della missiva, la mamma del 22enne si è mostrata più sciolta e ha messo in guardia il gieffino: "Sappiamo quanto siano importanti i tuoi spazi e non ami quando ti vengono tolti". A tale proposito, la signora Bortuzzo ha spiegato che c'è qualcuno che non è in grado di rispettarli.

Prima di concludere, la donna ha cercato di avvertire il figlio sulle persone che lo circondano sia in amore che in amicizia.

Lulù in lacrime

Nel post-puntata, Lulù è scoppiata in lacrime. La concorrente del GFVip ha cercato di avere un confronto con Bortuzzo e ha parlato delle sue paure: "Non voglio che ti allontani da me per questo".

La Principessa ha precisato che tra lei e Manuel le cose stavano andando bene in questo periodo, ma la lettera scritta dalla mamma potrebbe destabilizzare il 22enne. La sorella di Clarissa e Jessica sente di non essere apprezzata dai parenti di Bortuzzo: "La tua famiglia pensa che sono pazza".

Lulù e Manuel in camera (1)

Lulù ha riferito di non potere capire il dolore di Manuel, ma cerca di immaginarlo.

Infine, la diretta interessata ha chiesto a Manuel di rassicurarla sul fatto che il loro rapporto non cambi: "Domani mi vieni a svegliare ancora?".

Le rassicurazioni di Manuel

Dopo avere ascoltato la coinquilina, Manuel Bortuzzo ha cercato di spiegare la sua posizione. Il nuotatore ha ammesso di sentire molto la mancanza di sua mamma.

Nonostante tutto, ha precisato di avere difeso Lulù in puntata. Successivamente, il ragazzo si è sentito di rassicurare la Principessa sul fatto che il loro rapporto non cambierà dopo la lettera della mamma: "Non devi chiedermi scusa".

Il nuotatore ha invitato Lulù ad avere fiducia in lui. Poi, ha concluso con una dolce promessa verso la 33enne: "Certo che domani ti vengo a svegliare". Dopo alcuni momenti di alti e bassi, Manuel e Lulù sembrano essere riusciti a trovare un punto d'incontro nella loro "amicizia speciale".