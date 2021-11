Manuel Bortuzzo e Lulù continuano ad essere al centro delle dinamiche e delle vicende di questo Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, la ragazza ha tentato un nuovo approccio nei confronti del giovane nuotatore che, tuttavia, non l'ha presa benissimo. Manuel, infatti, si è ritrovato per l'ennesima volta a rifiutare la giovane principessina, al punto da scansarle la mano nel momento in cui Lulù ha tentato un approccio fisico con lui.

Manuel Bortuzzo continua a rifiutare Lulù nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel ha scelto di cimentarsi in un disegno, avendo al suo fianco proprio Lulù.

La principessina, complice il momento "romantico" che si era creato tra i due, ha provato ad accarezzargli la mano, credendo evidentemente che il suo gesto sarebbe stato ricambiato da Manuel.

Peccato, però, che la reazione del ragazzo non sia stata affatto delle migliori: Manuel, senza troppi indugi, non ci ha pensato su due volte a scansare la mano di Lulù e a rifiutarla così per l'ennesima volta.

Un gesto che non è passato inosservato, dato che la stessa principessina, di fronte a questo ennesimo rifiuto non ha potuto fare altro che "mettersi l'anima in pace".

Il gesto di Manuel che rifiuta e scansa la mano di Lulù

Poco dopo, poi, Manuel ha sbottato sempre con la principessina che gli avrebbe chiesto di realizzare un disegno per lei all'interno della casa del GF Vip.

Anche in questo caso, la reazione di Bortuzzo di fronte alla richiesta di Lulù, non è stata affatto delle migliori e il ragazzo è nuovamente esploso.

"Ma non mi va, ma che c... devo fare. Devo farti un disegno? Non le faccio ste cose, non mi interessa", ha sentenziato Bortuzzo che ha preso nuovamente le distanze da Lulù.

Insomma sebbene la ragazza stia provando in tutti i modi a cercare di avere un rapporto con Manuel, la reazione di Bortuzzo continua a non essere delle migliori.

La dura reazione di Manuel che continua a rifiutare Lulù al GF Vip

Del resto, durante uno degli ultimi confronti che hanno avuto in casa qualche settimana fa, Manuel era stato molto chiaro con la ragazza, alla quale aveva chiesto di rispettare i suoi spazi e di evitare di invadere la sua privacy.

Lulù pur rispettando la richiesta ben precisa di Bortuzzo, ha scelto comunque di non arrendersi ed ha cercato in tutti i modi di provare ad avere ancora un rapporto con il nuotatore, anche se i risultati non sembrano essere soddisfacenti.

Riuscirà, col passare dei giorni, a far capitolare il buon Bortuzzo oppure il loro rapporto non sboccerà mai per davvero? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.