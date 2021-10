Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié tornano al centro dell'attenzione mediatica per il bacio che si sono scambiati dopo l'ultima puntata del Gf Vip. Dopo i tira e molla avuti nella casa, i due si sono lasciati andare a un momento passionale nel cuore della notte mentre condividevano lo stesso letto. Le immagini non sono passate inosservate a chi segue la trasmissione suscitando tra le reazioni più disparate. Via social emergono commenti per lo più critici sul conto di Bortuzzo e una serie di post del blogger Amedeo Venza di accuse a Manuel circa l'intenzione di sfruttare la sua conoscenza con Lulù per aumentare la visibilità.

Gf vip, il gieffino è protagonista della 13° puntata: l'affondo di Amedeo Venza

La tredicesima puntata del Gf Vip 6, andata in onda il 25 ottobre, ha visto Manuel Bortuzzo protagonista di un momento emozionante. Alfonso Signorini ha introdotto una clip che lo immortala mentre canta Sogni appesi di Ultimo, un'esibizione già registrata precedentemente nel daytime. Le immagini hanno commosso molti, dentro e fuori la casa. In particolare, Aldo Montano si è detto commosso nel rivedere il momento dell'esibizione che nel daytime lo aveva fatto crollare in un pianto liberatorio. Tuttavia, non a tutti è finora piaciuta la condotta di Manuel, ritenuto non pienamente sincero verso Lulù Hailé Selassié.

Amedeo Venza ha lanciato un affondo al nuotatore tra le storie di Instagram.

In una storia, il blogger condivide un'immagine che immortala il bacio tra Lulù e Manuel dopo l'ultima diretta del reality, corredandola con la descrizione sarcastica: "Questa notte Manuel ha riscoperto la passione per Lulù. Scatto un altro nuovo bacio". Parole dalle quali trapela lo scetticismo di Venza sul riavvicinamento tra Lulù e Manuel.

Il blogger ha rincarato la dose rispondendo a un utente altrettanto scettico: "Ma certo, gli hanno regalato una clip a inizio puntata, poi il nulla cosmico. Di lui si parla sempre e solo di una cosa".

Le reazioni del web al nuovo bacio registrato al Gf vip 6

Amedeo Venza non è l'unico a mettere in dubbio il riavvicinamento registratosi al Gf vip 6 tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié.

O almeno questo è quanto emerge dai commenti social più aggreganti, visibili a margine di un video condiviso su Instagram. "Manuel grandissimo stratega! Che poi non si lamentasse che gli sta appiccicata"; "Poi criticano Sophie o Miriana, ma dell'incoerenza di Manuel non si dice nulla. L'intoccabile della casa. Probabilmente vincerà pure il Gf. Tutto per pena e buonismo", sono solo alcuni dei commenti sul conto di Manuel, che mettono in discussione la veridicità della sua condotta nella casa.