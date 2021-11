Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 12 novembre, si è parlato a lungo dell'altalenante rapporto tra Manuel e Lulù, arrivato nuovamente al capolinea a causa degli atteggiamenti troppo pressanti della ragazza. Dopo essere stata aspramente criticata in diretta, la giovane ha ricevuto severi consigli sia da parte di Alex che dalle sorelle: Jessica, in particolare, ha dato ragione a Bortuzzo, esasperato dalla continua ricerca di attenzioni di Lucrezia.

Lo scontro nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo che Manuel ha perso la pazienza arrivando a chiudere bruscamente la frequentazione con Lulù, quest'ultima sembra non aver compreso del tutto la gravità della situazione.

Anche se Alfonso Signorini ha cercato di dirglielo in tutti i modi che deve lasciare spazio a Bortuzzo perché ne va della sua salute psichica e fisica, la principessina ha continuato a giustificare i suoi comportamenti eccessivi con i traumi che ha vissuto in passato.

Al termine della diretta del Grande Fratello Vip, anche alcuni concorrenti hanno provato a far ragionare la ragazza, arrivando a dirle a muso duro che deve lasciare in pace il 22enne che, a causa sua, non sta più bene (aveva la febbre alta).

Tra coloro che hanno affrontato Lucrezia dopo la puntata, ci sono anche le sue sorelle. Jessica, in particolare, ha preso da parte la ragazza e le ha fatto un discorso su cosa ha sbagliato e su come dovrebbe comportarsi da qui in avanti nella casa.

Le due parole della principessina del Grande Fratello Vip

Dopo aver detto che lei e Clarissa sono finite in nomination per colpa dei suoi atteggiamenti sopra le righe, Jessica ha rimproverato Lulù: "Anche Manuel ti ha votato perché non ce la fa più e Alex perché è suo amico".

"Tu non ascolti, devi capire le cose perché hai 23 anni e non 12", ha aggiunto una delle Hailé Selassié nello sfogo notturno che i siti di Gossip stanno riportando il 13 novembre.

La maggiore delle principessine del Grande Fratello Vip si è schierata dalla parte di Bortuzzo in questa situazione, dicendo che è sempre stato chiaro sia con le parole che con i fatti: "Siete sotto lo stesso tetto, dove deve scappare? Smettila di fare la lista delle scuse senza ascoltare quello che ti sto dicendo".

La ragazza, poi, ha tirato in ballo la madre che sicuramente non sarà contenta di assistere al pressing che Lucrezia fa al nuotatore da circa due mesi: "Non fai una bella figura, sei passata per il tappetino di turno".

La nomination di Alex al Grande Fratello Vip

Jessica ha anche consigliato a Lulù di lasciar perdere Manuel e di aspettare che in caso sia lui a cercarla per un confronto: "Fallo per la tua dignità".

La principessina etiope, però, ha continuato a giustificare i suoi atteggiamenti, dicendosi triste per come sono andate le cose con Bortuzzo, il ragazzo del quale si è innamorata nella casa del GF Vip.

Un'altra preoccupazione di Lucrezia, però, è la nomination che lei e le sorelle hanno ricevuto al termine della puntata. Finita la diretta, infatti, la giovane è andata alla ricerca dei nomi dei compagni che l'avevano votata in confessionale (solo il voto di Davide nei confronti di Hailé Selassié è stato palese) e per questo è arrivata a scontrarsi con Alex.

L'attore, visibilmente nervoso, ha rimproverato alla romana le stesse cose della sorella: "Lui è mio amico e te l'ho detto tante volte di lasciarlo stare. Ho visto i suoi occhi di paura e quindi ti ho nominata. Che ti serva d'insegnamento".

"Ma ora ti stai preoccupando di questo e non di come hai fatto stare Manuel? Vedi che non ascolti?", ha concluso Belli prima che Lulù gli voltasse le spalle e andasse via.