Soleil Sorge scoppia in lacrime dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 di venerdì 5 novembre. L'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata al centro delle polemiche nel momento in cui ha affrontato la visita di Delia Duran, moglie di Alex Belli che si è scagliata duramente contro la ragazza dandole della "gatta morta" in diretta televisiva. Un duro colpo per Soleil che, subito dopo la puntata in diretta, ha cominciato ad avere dei dubbi sul conto della coppia Alex-Delia, tanto da pensare che possano aver organizzato tutto.

La moglie di Alex Belli si scaglia contro Soleil al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Delia Duran dopo aver assistito da casa alla nascita di questa amicizia speciale nata al GF Vip tra Alex e Soleil ha chiesto di avere un confronto immediato in casa con entrambi.

La donna ha prima affrontato Soleil, dicendole apertamente che dovrebbe vergognarsi per il suo modo di fare nei confronti di Alex e per non aver rispettato il fatto che fosse un uomo sposato.

Come se non bastasse, poi, Delia l'ha apostrofata col termine "gattamorta" e quando l'ex protagonista di Uomini e donne ha provato a spiegarle la sua versione dei fatti, ponendole delle scuse, la moglie di Alex non ha voluto crederle, andando avanti per la sua strada.

I dubbi di Soleil su Alex e Delia: era tutto organizzato?

Sta di fatto che, dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6, Soleil ha avuto modo di sfogarsi con Carmen, Manila e Katia, e in lacrime ha ammesso di essere molto amareggiata da tutta questa situazione che si è venuta a creare con Alex e sua moglie.

"Alcune cose che mi ha detto mi hanno toccata davvero", ha ammesso Soleil in lacrime dopo la diretta del reality show, aggiungendo poi che forse Alex ha sbagliato a sbilanciarsi dicendo alcune frasi in sauna, ma tutto sommato tra di loro c'è sempre stata solo amicizia.

Le lacrime di Soleil Sorge dopo la puntata del GF Vip e i sospetti anche su Alex Belli

Sta di fatto che, dopo il durissimo attacco da parte di Delia, Soleil ha cominciato a nutrire dei seri dubbi nei confronti della donna ma anche dello stesso Alex, arrivando a pensare che i due potessero essersi messi d'accordo e quindi che avrebbero architettato tutto nei minimi dettagli per arrivare a questo "show" in diretta.

"Inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco", ha sbottato Soleil aggiungendo di sentirsi strumento di una roba che non le appartiene.

"Qualcosa non mi torna", ha proseguito ancora Soleil la quale ha poi aggiunto che in alcuni casi ci sono anche degli agenti che, da fuori, aizzano e strumentalizzano alcune situazioni che nascono all'interno della casa del Grande Fratello Vip.