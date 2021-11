Venerdì 5 novembre, è stata registrata una nuova puntata di U&D, quella che il pubblico di Canale 5 potrà vedere tra qualche settimana. Le anticipazioni che circolano sul web, però, fanno sapere che le due troniste sono ancora lontane da una scelta, mentre della new entry Matteo Ranieri non si è proprio parlato. Marcello Messina, invece, si è detto pronto a lasciare il programma, ma Armando Incarnato gli ha dato del bugiardo davanti a tutti.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Il cast di U&D si è ritrovato venerdì 5 novembre per la prima delle due registrazioni settimanali.

In rete già circolano gli spoiler di quello che è successo in studio, compresi quelli sui momenti di tensione che ci sono stati tra i protagonisti dei troni Over e Classico.

Per quanto riguarda il parterre dei senior, si è parlato a lungo di Marcello. Il cavaliere è uscito con Jessica ma non è scattata la scintilla, così come è capitato quando Maria De Filippi gli ha presentato tre sue aspiranti corteggiatrici. L'ex di Ida ha informato i presenti che quella sarebbe stata la sua ultima puntata, ma un intervento di Armando gli ha fatto temporaneamente cambiare idea.

Incarnato ha mostrato a tutti una foto che a suo parere dimostrerebbe un incontro al mare tra Messina e una sua ex. In realtà, lo scatto in questione sarebbe stato fatto in Liguria e non in Puglia, quindi il napoletano avrebbe "preso un granchio".

Opinionisti e conduttrice del dating-show hanno spinto l'uomo a chiedere scusa per l'errore che ha commesso e lui, seppur con scetticismo, l'ha fatto stringendo la mano al suo "antagonista".

Tensioni tra le coppie di U&D Over

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 5 novembre, riguardano anche Ida e Diego.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scorsa settimana i due si erano scelti sotto una romantica cascata di petali rossi, ma una discussione tra la dama e Tina Cipollari aveva raffreddato gli animi dei presenti.

Chi ha assistito alla riprese di venerdì 5 novembre, racconta che Platano e Tavani non sono ancora riusciti a chiarire le loro incomprensioni, tant'è che a turno hanno lasciato lo studio senza che nessuno centrasse l'obiettivo di fargli fare pace.

Gemma, invece, non ha ancora dimenticato Costabile ma ha accettato di conoscere meglio un signore che ha scritto alla redazione esclusivamente per lei. La bionda vamp non ha perso occasione per criticare Galgani già all'inizio delle riprese, ovvero quando ha deciso di non fare la solita passerella per entrare in studio.

Difficoltà per le troniste di U&D

Nel corso della registrazione di U&D del 5 novembre, si è parlato anche di Andrea Nicole: la tronista ha scoperto che Ciprian intendeva lasciare il programma dopo non essere stato portato in esterna, e questo l'ha fatta entrare in crisi. Recuperato il corteggiatore dietro le quinte, la ragazza si è lasciata andare alle lacrime quando ha ammesso di provare qualcosa sia per lui che per il "rivale" Alessandro.

Anche Roberta è lontana da una scelta: la romana ha baciato di nuovo Samuele e Luca è apparso parecchio risentito. Quando le è stato chiesto se ha una preferenza tra i suoi spasimanti, la giovane ha risposto di no, anzi ha precisato di avere un sentimento forte per entrambi.

Un altro spoiler che potrebbe interessare parecchio ai fan del dating-show, è quello che coinvolge Giorgio Manetti. Dopo che sul web ha cominciato a circolare la notizia della attenzioni social che il "gabbiano" sta rivolgendo ad Isabella Ricci da qualche giorno (segui e molti "mi piace" su Instagram), si pensava che il suo rientro in trasmissione fosse imminente: per ora, l'ex di Gemma si tiene ancora lontano dagli studi Elios.