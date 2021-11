A poche ore dalla 22^ puntata del GFVip, all'interno della casa più spiata d'Italia è scoppiata una nuova discussione. Scendendo nel dettaglio, Miriana Trevisan non ha gradito di essere stata svegliata dalle urla di Soleil Sorge. Quest'ultima, però, ha invitato la coinquilina a stare calma e non utilizzare quel tono di voce con lei.

Il motivo della discussione

Per la diretta di venerdì 26 novembre, le "vippone" hanno cominciato a sistemare i capelli e il trucco. In zona beauty, Soleil ha trovato delle extension nella piastra. Dopo essersi informata di chi fossero quei capelli, la 27enne italo-americana è arrivata al "colpevole".

Di conseguenza, Soleil ha pensato bene di chiamare Miriana Trevisan per avere una spiegazione. Il modo in cui la showgirl è stata svegliata, però, non è piaciuto alla diretta interessata, così tra le due è nato un botta e risposta al vetriolo.

Il botta e risposta

In seguito alle urla di Soleil, Miriana ha sbottato: "Mi hai svegliata facendomi paura". L'ex ragazza di Non è la Rai ha chiesto alla coinquilina di non urlare mai più il suo nome in quel modo. Anziché stemperare la tensione, Soleil ha prontamente replicato: "In questa casa urlano sempre tutti, lo faccio io e devi rompermi?"

L'influencer ha sostenuto che non era a conoscenza che la "vippona" stesse riposando in salotto. Sebbene Patrizia Pellegrino abbia cercato di stemperare gli animi, Sorge non ha sentito ragioni e ha sbottato con Trevisan: "Capisco la menopausa, ma stai calma".

Le due concorrenti del GFVip hanno continuato a litigare animatamente, tanto che la 27enne ha invitato la coinquilina a tornare a dormire perché non lucida: "Miriana per favore non mi parlare più". La diretta interessata ha riferito di non avere fatto nulla di male, quindi la 49enne avrebbe dovuto rispondere con un tono più appropriato.

Sorge: 'Vai in bagno e scarica quella rabbia che hai'

Non contenta, Soleil Sorge ha continuato ad inveire contro la coinquilina. La 27enne ha fatto sapere che in casa spesso tutti urlano, ma poi viene rimproverata solamente lei. Nel sentire la versione di Miriana Trevisan, l'influencer ha fatto sapere di essere stanca di assistere al "vittimismo" della coinquilina.

Successivamente, Sorge ha tagliato corto sulla discussione: "Vai in bagno e scarica quella rabbia che hai".

Inoltre, Soleil ha sostenuto che la showgirl doveva risparmiarsi la sua scenata isterica. Per l'ennesima volta, Patrizia Pellegrino ha cercato di calmare le due "vippone". Miriana e Soleil, però, non sono riuscite a trovare un punto d'incontro e hanno continuato ad attaccarsi l'una con l'altra. La tensione tra le due ormai sembra essere alle stelle.