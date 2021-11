Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 15 al 19 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Giuseppe che, dopo essere stato miseramente smascherato da sua moglie Agnese, si ritroverà costretto a prendere una decisione del tutto inaspettata che lascerà senza parole anche i suoi stessi figli.

Agnese mette alle strette suo marito: anticipazioni Il Paradiso 15-19 novembre 2021

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 19 novembre in prima visione assoluta, rivelano che Agnese dopo aver scoperto tutta la verità sui segreti del marito e sull'esistenza di una nuova donna con la quale ha messo al mondo un figlio, non la prenderà per niente bene.

Agnese, infatti, metterà alle strette Giuseppe al punto da costringerlo a prendere una decisione del tutto inaspettata e improvvisata.

La donna, dopo aver scoperto il tradimento e l'esistenza di un altro figlio concepito fuori dal matrimonio, chiederà a suo marito di andare via di casa e, di fronte alla resistenza di Giuseppe, minaccia di metterlo nei guai con i suoi figli.

Giuseppe annuncia il suo addio ai figli

Agnese, infatti, vorrà che Giuseppe dica tutta la verità a Tina e Salvatore, i due figli che vivono con loro in casa e che sono all'oscuro di tutto quello che è capitato nel corso di queste settimane.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in programma fino al 19 novembre 2021, rivelano che di fronte a questa situazione decisamente problematica, Giuseppe deciderà di annunciare il proprio addio alla città meneghina.

Il capo-famiglia di casa Amato, infatti, convocherà i suoi figli per comunicare loro che ha deciso di ritornare di nuovo in Germania per lavoro, ma non dirà loro la verità in merito a quello che è accaduto.

Di conseguenza, Giuseppe si preparerà ad andare via, ma non prima di aver avuto un nuovo duro confronto con sua moglie e Armando.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anna accetta l'invito di Salvatore: trame Il Paradiso delle signore 15-19 novembre

In seguito, l'uomo lascerà Milano: ma sarà un addio definitivo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 1.

Occhi puntati anche su Anna: in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 19 novembre 2021, dopo varie pressioni da parte di Roberto, la giovane Imbriani accetterà finalmente un invito ufficiale di Salvatore, per poter trascorrere del tempo insieme.

Le veneri, invece, si complimenteranno con Flora Ravasi e le regaleranno un'accoglienza da "star" dopo aver saputo che la stilista ha rilasciato una intervista sul nuovo numero della rivista del Paradiso delle signore.

Gloria, invece, si permetterà di dare un consiglio ad Ezio in merito alle tempistiche legate al trasferimento di Stefania in casa Colombo.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che Gloria gli consiglierà di non essere troppo esigente e di rispettare i tempi della ragazza. Peccato, però, che il consiglio della donna non verrà accolto positivamente da Ezio.