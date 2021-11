Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne ed emergono dei retroscena legati alle nuove puntate, legati alla coppia Ida-Diego. I due si sono ritrovati ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica dopo la fine della loro frequentazione in maniera decisamente burrascosa. Tuttavia, sotto l'occhio del ciclone è finito in primis il cavaliere Diego, il quale si è ritrovato a fare i conti con gli insulti di Tina Cipollari ma anche con i pesanti attacchi di Armando, tanto da chiedere alla padrona di casa di tagliare le scene.

Diego insultato a Uomini e donne: retroscena Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, stando ai retroscena riportati sulle pagine de "Il Vicolo delle News", l'ultima registrazione di Uomini e donne è stata a dir poco turbolenta e ricca di momenti di tensione.

Il cavaliere Diego è stato duramente criticato e attaccato in studio: il primo a puntare il dito contro di lui è stato Armando Incarnato, il quale lo ha accusato di essere una persona falsa e poco limpida.

Poi è stata la volta di Tina Cipollari, la quale pare che sia stata molto dura nei confronti di Diego, al punto da perdere le staffe, lasciandosi andare a dei pesanti insulti.

Tina avrebbe apostrofato Diego con il termine "farabutto" ma, durante lo scontro, si sarebbe lasciata andare anche all'utilizzo di altri termini ritenuti altamente offensivi e denigratori.

Le scene censurate e tagliate: ecco cosa non andrà in onda in tv a U&D

Sta di fatto che, dopo la brutta situazione che si è verificata in studio, Diego ha scelto di rivolgersi direttamente alla conduttrice Maria De Filippi, chiedendole di tagliare e quindi censurare le scene delle offese nei suoi confronti.

Il motivo? Diego ha ammesso che, tali pezzi avrebbero fatto star male suo figlio e per questo motivo ha avanzato questa proposta alla conduttrice di Uomini e donne.

Insomma, il durissimo attacco di Tina contro Diego non sarà in onda in tv e sarà tagliato dalla registrazione di queste nuove puntate che andranno in onda tra novembre e dicembre su Canale 5.

In passato, censurate altre scene dalle registrazioni di Uomini e donne

Del resto, non è la prima volta che si verificano delle situazioni simili nello studio di Uomini e donne.

Già in passato, quando si sono stati degli scontri accesi in studio e alcuni dei protagonisti sono giunti quasi alle mani, la produzione ha scelto di tagliare e censurare le scene, evitando di trasmetterle in televisione.

Una prassi che può essere attuata dato che il programma di Maria De Filippi non va in onda in diretta televisiva ma viene registrato con largo anticipo rispetto alla messa in onda quotidiana su Canale 5.