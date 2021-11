Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap giunta alla sesta edizione. Nel corso di questa nuova serie Vittorio ha dovuto trovare la forza per andare avanti da solo, in seguito alla separazione da sua moglie Marta. Difatti la figlia di Umberto ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per dare una svolta importante alla sua carriera. Il rapporto fra i due, nonostante la dolorosa rottura, si è interrotto con toni pacati, conservando il ricordo di un grande amore. Conti, dopo la partenza della giovane Guarnieri, si è buttato a capofitto sul lavoro, un po' per dimenticare, un po' perché Il Paradiso è sempre stato per lui come una grande famiglia.

Proprio grazie alla sua "creatura" ha conosciuto Tina Amato, una Venere emigrata dalla Sicilia, divenuta oggi una affermata cantante. La giovane è sposata con Sandro Recalcati, intimo amico di Vittorio, tuttavia diverse ombre aleggiano sul loro matrimonio. Tina, infatti, è stata tradita dal marito, e per questo motivo ha deciso di tornare a vivere a Milano, insieme ai suoi genitori. Fra i due sembrerà nascere qualcosa, anche perché accomunati dal dramma dell'abbandono. Stando alle anticipazioni, però, Conti ritroverà l'amore, ma non sarà la giovane Amato la fortunata.

Il Paradiso, trama episodi attuali: Vittorio supporta Tina

Dal momento in cui Tina ha fatto ritorno a Milano, Vittorio non ha mai smesso di starle accanto.

Il dottor Conti ha coinvolto la giovane in molte iniziative che riguardano Il Paradiso, dato che ha molta stima in lei. L'uomo le aveva proposto anche di prendere parte ad un film musicale, tuttavia un problema alle corde vocali ha impedito alla ragazza di cantare. A questo punto Vittorio, venuto a conoscenza della malattia di Tina, e del fatto che Sandro l'avesse lasciata, si è mostrato un ottimo amico, standole sempre accanto.

Anticipazioni Il Paradiso: Vittorio e Tina molto vicini

Stando alle anticipazioni degli episodi che andranno in onda nella settimana fra fine novembre ed inizio dicembre, Tina e Vittorio si avvicineranno molto. Fra di loro si è instaurato da tempo un rapporto di stima e fiducia reciproca, ma forse potrebbe esserci dell'altro.

I due saranno sul punto di baciarsi, anche se qualcosa li farà desisterà da tal proposito. Gli spoiler non anticipano molto, difatti non è dato sapere quale possa essere il motivo che frenerà i due giovani.

Il Paradiso, spoiler prossimi episodi: Vittorio troverà un nuovo amore

In seguito alla separazione da Marta, Vittorio ha deciso di rimanere solo, per metabolizzare la delusione subita. Le anticipazioni, tuttavia, svelano che Conti si innamorerà di nuovo. Considerata la vicinanza con il personaggio di Tina, verrebbe da pensare che possa essere lei la prescelta. Neva Leoni, volto di Tina Amato, ha rivelato in un'intervista degli spoiler riguardo all'evoluzione del loro rapporto. "Non sono entrambi ancora pronti per un nuovo amore" ha dichiarato la giovane attrice romana, lasciando intendere che non sarà il suo personaggio a far battere nuovamente il cuore di Conti.

Inoltre fra i due ci sarà presto l'intromissione di un "terzo incomodo", ovvero di Sandro, il quale tornerà a Milano per chiarire con la moglie. Stando, però, a quanto dichiarato dallo stesso Tersigni, Vittorio ritroverà l'amore, grazie ad una donna del suo passato. Al momento, non è dato sapere chi possa essere la persona con il quale il protagonista de Il Paradiso riuscirà a lasciarsi andare e costruire un solido legame. Sta di fatto che risulta molto difficile che si tratti proprio di Tina. Non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire i nuovi colpi di scena della soap.