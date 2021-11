Momenti di tensione si registrano nel daytime dei Amici di Maria De Filippi, che vedono LDA finire in preda ad una serie di duri sfoghi nella casetta che accoglie i concorrenti del talent. La furia del 18enne prende inizio quando lui viene svegliato di colpo da Nicol, per il suo turno delle pulizie. Il figlio di Gigi D'Alessio si alza controvoglia dal letto, per poi dirsi contrario alla modalità con cui la compagna gli ha interrotto il sonno. E lo sfogo non finisce qui.

Perché, scoprendo, poi, nel mezzo del turno delle pulizie che l'amico Albe e la sua fiamma Serena Carella hanno saltato il loro turno di pulizia del pavimento il giorno prima, il 18enne va su tutte le furie, rivendicando di subire un trattamento diverso rispetto a quest'ultimi.

Uno sfogo durissimo quello dell'artista campano, che dà vita ad un acceso botta e risposta tra LDA e Serena, ormai nemici giurati.

Amici 21, LDA adirato con Nicol

Il nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 21, trasmesso il 19 novembre 2021 su Canale 5, vede Luca D'Alessio finire a più riprese in preda all'ira, per via del suo turno di pulizie del giorno che gli spetta in coppia con Nicol. La rabbia di LDA si scatena quando il giovane viene svegliato dalla cantante, senza alcun preavviso.

Non appena alzatosi dl letto, Luca si reca nella zona-comfort della casetta per le pulizie, per poi finire in preda all'ira con i compagni di talent: "Non mi avete mai visto inc…, ci sto per arrivare". Poi, invita Nicol a svegliarlo in un modo più dolce, d'ora in avanti: "Mi puoi svegliare dalla prossima volta in avanti in modo normale?

Se mi urli nelle orecchie, mi sveglio nervoso. Ci sono, eccomi qua".

Luca D'Alessio scopre un amaro retroscena

Trovatosi in cucina, nel mezzo delle pulizie, il 18enne apprende ad un certo punto che il giorno prima i compagni Albe e Serena non hanno sostenuto il loro turno.

"Loro non hanno lavato a terra, però io nel meglio del sonno mi devo svegliare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Io sono la prova vivente che anche se stai dormendo ti alzi e lo fai", si sfoga quindi risentito, parlando ai colleghi presenti, in cucina.

Il 18enne si scontra con Serena

Intanto, arriva Serena e Luca la incalza sul mancato compito: "Allora voglio sapere perché tu hai saltato il turno delle pulizie". "Ma cosa vuoi da me?", è la replica della ballerina, che scatena l'ira di LDA: "Non mi parlare così, perché sto con i cog**oni girati e in più mi fai ste facce da diva e mi fai innervosire".

E Serena gli replica ancora, stizzita: "Luca, silenzio". Ma la furia di LDA non si placa: "A me neanche mamma e papà possono dire di stare zitto e me lo dici tu. Il compito andava fatto, come l'ho fatto io e ho lavorato anche per quello che non avete fatto tu e Albe, ieri".

La ballerina, di tutta risposta, difende così la sua posizione: "Quando ordino io la casetta, non rinfaccio mai nulla". E a concludere lo scontro è LDA, che quindi infierisce contro la ballerina: "Vogliamo la verità, non avevi voglia di lavare i pavimenti".

Nel frattempo, in vista della fase serale di Amici 21, che stando alle anticipazioni tv partirà a marzo 2021, la lite di queste ore potrebbe mettere in crisi l'amicizia che intercorre tra Luca e il diretto competitor nonché fiamma di Serena, il cantante Albe.

Tuttavia, LDA consegue in queste ore un nuovo record su Spotify, superando i suoi primi 6 milioni di ascolti con l'inedito Quello che fa male.