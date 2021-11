Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore 6 e in vista delle puntate prenatalizie del mese di dicembre, ci saranno nuovi colpi di scena e dei clamorosi segreti da scoprire. A svelare un po' di retroscena su quello che accadrà durante i nuovi episodi della soap opera di Rai 1, è stato l'attore Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato, il quale ha parlato di nuovi ritorni e di "altarini da scoprire" che verranno a galla.

Il retroscena di Caserio su Il Paradiso delle signore 6 e le puntate alla viglia di Natale

Nel dettaglio, l'attore che veste i panni del giovane Salvatore Amato nel cast de Il Paradiso delle Signore 6, ha svelato che per le puntate prenatalizie della soap opera, sono previsti dei nuovi ritorni in scena che sicuramente non passeranno inosservati.

E poi ancora ha aggiunto che ci saranno un bel po' di "altarini" che verranno a galla: segreti che fino a questo momento sono stati taciuti e che saranno scoperti dai diretti interessati.

"Non so come ci arriveremo a Natale tutti quanti, male molto male", ha svelato Caserio lasciandosi andare a questo retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate di questa seguitissima sesta stagione della soap.

I segreti di Agnese al centro de Il Paradiso 6

E c'è da scommettere che un "terremoto emotivo" potrebbe riguardare proprio i membri di casa Amato, dato che l'armonia è stata spazzata via dalla partenza improvvisa di Giuseppe per la Germania e dalla scoperta della tresca clandestina di Agnese con Armando Ferraris.

In attesa di scoprire e di vedere in onda queste nuove attesissime puntate de Il Paradiso delle signore 6 di dicembre, le anticipazioni rivelano che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda la programmazione della soap opera su Rai 1.

Per l'ultimo mese dell'anno, infatti, sono previste delle modifiche alla messa in onda quotidiana, dato che gli appuntamenti di questa sesta stagione non saranno trasmessi nell'ultima settimana di dicembre.

Stop per Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione a dicembre 2021

Il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, andrà in onda l'ultima puntata del 2021 di questa stagione de Il Paradiso 6, dopodiché dal 27 al 31 dicembre, la soap osserverà un turno di stop dalla programmazione feriale di Rai 1.

Una decisione che consentirà ai vari protagonisti e a tutta la squadra produttiva della soap opera di poter staccare la spina dal set, almeno durante la settimana natalizia.

Tuttavia, i numerosissimi fan de Il Paradiso 6 possono stare tranquilli, perché l'appuntamento con i nuovi episodi inediti riprenderà tradizionalmente dal 3 gennaio, come sempre nello slot orario del primo pomeriggio, dove la soap sta ottenendo un successo a dir poco clamoroso dal punto di vista auditel.

E tanti colpi di scena sono previsti anche nel corso delle prossime puntate della soap previste proprio nei mesi del 2022.

Adelaide nei guai e costretta alla fuga: anticipazioni Il Paradiso 6 puntate del 2022

I riflettori saranno puntati sulle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà costretta a fare i conti con i risvolti delle indagini sulla morte di Achille Ravasi.

La situazione non sarà affatto facile per la donna tanto che, come ha svelato Vanessa Gravina in una recente intervista, la sua Adelaide sarà costretta a darsi alla fuga.

La contessa dovrà lasciare per forza la sua amata città, la famiglia e tutti gli affetti a lei cari, quando scoprirà di essere nel mirino dell'Interpol, che si metterà sulle tracce per riuscire a stanarla.

Come se la caverà questa volta la contessa? Riuscirà ad avere la meglio e a far ritorno a casa, evitando guai con la giustizia oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Spazio anche alle avventure e alle vicende di Tina Amato che, dopo l'operazione alle corde vocali, si ritroverà a fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato del suo ex Sandro.

L'uomo rimetterà piede in città dopo un periodo di assenza e non si esclude che la sua presenza possa avere degli effetti clamorosi sulla giovane di casa Amato, che si era allontanata da lui dopo un tradimento. La presenza di Sandro influirà sulla vita sentimentale di Tina? La verità sarà svelata negli episodi del 2022 della fortunata soap.