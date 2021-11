Prosegue il calo ascolti per le reti Mediaset che, in questa stagione autunnale, non stanno facendo faville dal punto di vista auditel. In daytime, tra i crolli maggiormente clamorosi vi è quello di Striscia la notizia, il tg satirico che quest'anno non riesce a decollare a conquistare il gradimento del pubblico. Ascolti in picchiata anche per Barbara D'Urso e Gerry Scotti che ne escono sconfitti dalla sfida col diretto competitor.

Mediaset perde ascolti in daytime: Barbara d'Urso sconfitta

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di queste prime settimane autunnali, vedono in netta difficoltà Barbara d'Urso che quest'anno con il suo Pomeriggio 5 in versione rivoluzionata e dedicato in primis all'attualità e alla cronaca nera, non riesce ad ottenere il successo sperato.

Il chiaro segnale della crisi ascolti del programma è arrivato dal verdetto ascolti del 4 novembre, che ha segnato una sonora sconfitta per la conduttrice partenopea.

Pomeriggio 5, infatti, ha totalizzato una media di poco inferiore a 1,4 milioni nella prima parte che ha ottenuto il 12,25% e poi nella seconda parte ha superato il muro di 1,7 milioni di fedelissimi con uno share del 13,64%.

A rischio il futuro di Barbara d'Urso a Mediaset?

Numeri che non hanno permesso alla conduttrice di portare la rete ammiraglia Mediaset ad avere la meglio nella sfida auditel del pomeriggio, dato che su Rai 1, il talk show La Vita in diretta ha superato la soglia dei 2,4 milioni con uno share del 19,10%,.

Insomma una sonora sconfitta per Barbara d'Urso, il cui futuro a Mediaset potrebbe essere a rischio in vista della prossima stagione televisiva, dato che si ipotizza che il suo contratto non venga rinnovato.

Gerry Scotti perde nella sfida contro Insinna

Tuttavia, la crisi ascolti Mediaset riguarda anche la fascia del preserale dove va in onda Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

Il game show, quest'anno, non è mai riuscito ad avere la meglio contro il competitor L'Eredità in onda su Rai 1. La puntata del 4 novembre, ad esempio, è stata seguita da una media di 2,2 milioni nella prima parte e 3,4 milioni nella seconda parte.

Nella stessa fascia oraria, il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, ha totalizzato una media di 3,2 milioni nella prima parte e ben 4,5 milioni nella seconda parte, sfiorando il 24% contro il 18,60% registrato da Scotti su Canale 5.

Flop Striscia la notizia: gli ascolti del tg satirico surclassati da quelli di Amadeus

Il crollo ascolti del Biscione diventa ancora più evidente se vengono presi in considerazione gli ascolti dell'access prime time.

Striscia la notizia, infatti, quest'anno non riesce a decollare e la puntata del 4 novembre, ha segnato un nuovo dato negativo con una media di circa 3,6 milioni di spettatori contro i 5,2 milioni dei Soliti Ignoti in onda su Rai 1.

Nonostante il cambio conduttori, il tg satirico Mediaset continua ad essere rifiutato dal pubblico con una media che va sotto il 15% di share.