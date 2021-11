Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 che prosegue la sua messa in onda in questa fortunata stagione televisiva 2021/2022. I colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate e gli spoiler della soap rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agnese, la quale finirà al centro dell'attenzione dopo che è stata beccata mentre bacia Armando.

Spazio anche alle vicende della contessa Adelaide, che sarà costretta a scappare via da Milano.

Tina smaschera il tradimento di Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che Agnese si ritroverà messa alle strette dai suoi figli.

Il motivo? Dopo la partenza di Giuseppe, che ha scelto di trasferirsi in Germania, la donna si lascerà andare alla passione con Armando, il capo-magazziniere che non ha mai dimenticato neppure durante il periodo in cui ci fu il ritorno di suo marito e furono costretti a dirsi addio.

Ebbene, Agnese e Armando si lasceranno andare ad un intenso bacio nel corso delle prossime puntate della soap opera ma verranno scoperti da Tina Amato: la figlia della sarta, infatti, beccherà sua mamma mentre si scambia queste effusioni con il capo-magazziniere del Paradiso e non la prenderà bene.

Agnese si ritrova nei guai con i figli

Cosa succederà a questo punto? Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso delle prossime puntate di questa stagione 2021/2022 della soap opera, Agnese si ritroverà nei guai proprio con i suoi stessi figli.

I ragazzi, infatti, cominceranno a sospettare che il motivo che ha spinto Giuseppe ad andare via da Milano, sia legato proprio a questo tradimento della donna con Armando.

Tuttavia, Tina e Salvatore sono all'oscuro del fatto che Giuseppe abbia tradito per primo Agnese e addirittura che abbia un figlio illegittimo, messo al mondo in Germania con la sua amante.

Adelaide scappa via da Milano: anticipazioni Il Paradiso 6 2021/2022

Cosa succederà a questo punto? Dopo che verrà messa alle strette dai figli, Agnese smaschererà anche suo marito Giuseppe?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate in programma su Rai 1.

E poi ancora, gli spoiler dei nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore 6 previsti per la stagione tv 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le tormentate vicende della contessa Adelaide.

Le indagini sulla morte di Achille Ravasi porteranno a dei risultati a dir poco inaspettati e a tratti clamorosi, tali da spingere la contessa Adelaide a dover scappare da Milano, dopo che si ritroverà ricercata dall'Interpol.

Insomma la situazione si metterà male per l'astuta contessa protagonista della soap opera e sarà curioso scoprire come si evolverà la sua vicenda e, soprattutto, se riuscirà a tornare di nuovo a Milano, evitando i guai con la giustizia dopo la morte di suo marito.

Grandi ritorni ne Il Paradiso delle signore 6

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore, quindi, si preannuncia ancora densa di sorprese e grandi novità ci saranno anche nel corso delle puntate che andranno in onda durante il periodo delle feste natalizie.

A svelarlo è stato l'attore Emanuel Caserio, che in una recente intervista ha ammesso che ci saranno dei nuovi ritorni in scena nel cast che non passeranno inosservati ed ha aggiunto che saranno portati alla luce molti altarini che potrebbero cambiare le "carte in tavola" nelle trame di alcune vicende che stanno tenendo banco in questa sesta stagione.