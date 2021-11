Mercoledì 17 novembre è stato registrato un nuovo speciale di Amici, quello che andrà in onda su Canale 5 domenica 21 novembre. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, ma Rudy Zerbi sta riflettendo sulla possibilità di rinunciare a Simone per puntare su Elena.

Dario e Serena hanno ballato un passo a due, ma la maestra Celentano li ha criticati, così come ha fatto Anna Pettinelli dopo aver ascoltato LDA. A rischio nella prossima puntata saranno Luca (o Albe, che si è proposto), Andrea e Simone.

Aggiornamenti sulla decima puntata di Amici

La ventunesima edizione di Amici è arrivata al suo decimo appuntamento settimanale: domenica 21 novembre sarà trasmesso lo speciale che Maria De Filippi ha condotto mercoledì 17. In rete sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo ieri in studio, comprese le "verità" che sono state lette davanti a tutti nel gioco che ormai è diventato un appuntamento fisso del talent-show.

Tra i bigliettini che la conduttrice ha aperto, spiccano quelli indirizzati a due professioniste del cast: un allievo che ha preferito rimanere anonimo, ad esempio, ha ammesso di essere ipnotizzato dalla bellezza di Elena D'Amario, tanto da non riuscire a vedere nient'altro quando si esibisce o parla con lei.

"Tocca, mamma mia", questo è un altro dei messaggi che che sono stati resi pubblici qualche ora fa ed è palesemente rivolto a Francesca, ballerina di latino-americano e moglie di Raimondo Todaro.

Tensione tra la prof Anna e il figlio di Gigi D'Alessio

Anche i professori hanno partecipato al gioco della verità il 17 novembre: Lorella Cuccarini si è detta invidiosa della bachata che Raimondo Todaro ha ballato con Alessandra Celentano una settimana fa, così ha ottenuto una piccola "rivincita".

I due docenti di danza si sono cimentati con una romantica rumba, una specialità del genere latino-americano, e hanno ricevuto tantissimi applausi.

Un'altra docente del cast, invece, ha dimostrato insofferenza nei confronti di un allievo che non la convince sin dall'inizio di questa edizione. Dopo aver ascoltato la performance di LDA, Anna Pettinelli l'ha criticato e gli ha dato il voto più basso possibile, zero.

Il ragazzo si è classificato all'ultimo posto della classifica del giorno e la prossima settimana dovrebbe affrontare una sfida per confermarsi tra i titolari. Si usa il condizionale perché Albe si è proposto di prendere il posto del compagno, ma la produzione deciderà se accontentarlo oppure no solamente tra qualche giorno.

Nessuna eliminazione ad Amici 21

Oltre ad LDA, altri due cantanti della classe sono in sfida perché classificatisi agli ultimi posti nella gara del giorno giudicata dai professori e non da un ospite come al solito. Anche le new entry Andrea e Simone non hanno convinto gli insegnanti, così tra sette giorni dovranno confrontarsi con aspiranti allievi per rimanere nella scuola.

Rudy Zerbi ha avanzato una proposto piuttosto interessante: Elena, la sfidante che non è riuscita a battere Tommaso, potrebbe entrare ugualmente in quanto meritevole di un'opportunità. Il docente di canto rifletterà sull'eventualità di mettere la giovane in sfida con un titolare, oppure se prenderla nel proprio team al posto di Simone (che continua a non convincere).

All'inizio della registrazione di Amici del 17 novembre, quattro talenti hanno sostenuto una sfida: Alex, Nicol, Tommaso e Dario hanno avuto la meglio sui propri "rivali" e hanno ripreso possesso della loro maglia. Nessuno, dunque, ha dovuto lasciare il programma nel corso della puntata che andrà in onda domenica 21.