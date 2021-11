Continuano ad andare in onda le puntate inedite di Una vita. Al momento, la TV Soap viene trasmessa su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14:10. Nonostante i continui cambiamenti all'interno del palinsesto Mediaset, gli spettatori hanno dimostrato di essere ancora molto interessati alle storie che lo sceneggiato ha da raccontare. La conclusione della serie è sempre più vicina e gli eventi narrati in questo momento stanno portando verso la chiusura delle storyline dei diversi personaggi.

Stando alle anticipazioni di mercoledì 3 novembre, l'episodio sarà ricco di colpi di scena e di sorprese.

In particolare, Servante si impegnerà per dare vita a un'associazione riguardante le pensioni, mentre Bellita sarà disperata per la sua voce. José verrà a conoscenza delle sue reali condizioni e si preoccuperà enormemente. Inoltre, Felicia sarà pronta a dare una risposta a Marcos sul matrimonio.

Una vita, trame di mercoledì 3 novembre: Servante vuole fondare un'associazione

Le anticipazioni di Una vita del 3 novembre danno spazio alle azioni di Servante. L'uomo, come sempre, dimostrerà di cambiare idea molto velocemente. Dopo aver rinunciato alla sua carriera politica, infatti, proverà a perseguire un nuovo progetto, che si rivelerà ugualmente impegnativo.

Il desiderio dell'uomo sarà quello di costituire un'associazione dedicata a tutti coloro che possiedono una locanda o una pensione.

Riuscirà a portare a termine questo proposito? E Fabiana sarà dalla sua parte?

Spoiler del 3 novembre di Una vita: Bellita avrà la voce roca

La puntata di Una vita che andrà in onda il 3 novembre si concentrerà anche sulle sventure di Bellita. La donna, per dedicarsi alla sua carriera, avrà bisogno di essere in forma dal punto di vista vocale, ma tutto sembrerà andare storto.

Dopo aver ricorso alle cure di Cabrahigo, infatti, apparirà ancora più frastornata. La sua voce sarà roca e non le permetterà, in nessun modo, di cantare. José, scoperto l'accaduto, non potrà fare a meno di preoccuparsi per le sorti della moglie. Che i rimedi casalinghi abbiano causato un ulteriore danno alle sue corde vocali?

Felicia rifletterà sulla proposta di matrimonio

Le anticipazioni del 3 novembre di Una vita, svelano che ad Acacias inizierà a diffondersi la voce della vendita del locale di Felicia. La notizia sorprenderà tutti gli abitanti e ci sarà una certa ostilità nei confronti dei nuovi proprietari. La donna, però, avrà qualcosa di altrettanto importante a cui pensare: la proposta di matrimonio di Marcos.

Dopo aver riflettuto attentamente, dirà all'uomo che ama di aver preso una decisione e di essere pronta a comunicargliela.