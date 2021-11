L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 con nuovi appuntamenti inediti. Le anticipazioni rivelano che per Flora arriverà il fatidico momento di affrontare la prima sfilata nelle vesti di stilista del grande magazzino, mentre Tina e Vittorio si ritroveranno a vivere un momento di grande complicità e intimità.

La prima sfilata di Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, previste fino al prossimo 3 dicembre 2021, rivelano che per Flora arriverà il momento di portare in scena la sua prima sfilata di abiti che ha realizzato da quando è stata scelta da Conti come nuova stilista del grande magazzino.

Un momento di grande emozione per la giovane Ravasi ma anche per tutte le Veneri del Paradiso.

Proprio per questo motivo, prima del fatidico appuntamento, Vittorio deciderà di convocare tutte le ragazze che lavorano con lui, alle quali chiederà il massimo impegno dato che tutte devono sentirsi parte attiva di questo progetto e di questa prima sfilata che porta la firma di Flora.

Grande successo per Flora Ravasi

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'esito finale di questa sfilata sarà a dir poco positivo.

Flora riuscirà a convincere tutti, tanto da meritarsi un super lungo applauso al termine della presentazione che si rivelerà un successo sotto ogni punto di vista.

E poi ancora, le trame delle prossime puntate della soap opera di Rai 1 fino al 3 dicembre 2021, rivelano che per Tina e Vittorio ci sarà un momento di grande intensità.

Tina e Vittorio vicini al bacio: spoiler Il Paradiso 6

I due, infatti, si ritroveranno a vivere un momento di passione e arriveranno ad un passo dal loro primo bacio. I due protagonisti della soap opera si ritroveranno vicini più che mai: il bacio sembrerà essere ormai imminente ma poi, la magia che si creerà tra i due verrà spazzata via.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Saranno proprio Tina e Vittorio a fare un passo indietro e ad evitare di abbandonarsi alla passione. Ma fino a quando riusciranno a resistersi e ad evitare che il sentimento che li lega prenda il sopravvento?

Occhi puntati anche su Salvatore. Gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 3 dicembre 2021 rivelano che il giovane Amato proporrà a sua mamma e sua sorella di andare in Germania per il periodo delle feste.

Salvatore perde le staffe con Agnese: trame Il Paradiso 6 al 3 dicembre

In questo modo, infatti, Salvatore spera di poter trascorrere le festività natalizie in compagnia del padre Giuseppe, che ha comunicato ai figli di doversi trasferire in Germania per motivi di lavoro.

La proposta di Salvatore, però, non sarà accolta positivamente da Agnese, la quale non avrà alcuna intenzione di raggiungere suo marito in Germania, dopo i segreti che ha scoperto.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui per puro caso, Salvatore scoprirà tutta la verità sulla tresca clandestina che c'è tra sua mamma e Armando. La reazione del giovane Amato non sarà delle migliori e arriverà a perdere le staffe nei confronti della donna, tanto da andarsene via di casa.