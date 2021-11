Ci sono sempre grandi novità al Paradiso delle signore 6, la soap di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:55 e secondo le anticipazioni di venerdì 26 novembre, Umberto proporrà a Marco di lavorare per il Paradiso Market. Nel frattempo, Stefania, dopo aver scoperto che è lui l'autore dell'articolo sugli sfratti, non riuscirà a trattenere la sua mancanza di stima nei confronti del nuovo arrivato. Flora e Umberto, dopo il bacio che c'è stato tra loro, concorderanno sul fatto che è meglio non parlarne con nessuno e dimenticare. Infine, Salvatore accompagnerà Anna in paese e chiederà a sua madre e Armando di sostituirlo in caffetteria: per i due ex amanti sarà inevitabile lasciarsi andare, ma Tina vedrà il loro bacio.

Agnese e Armando: un sentimento mai sopito

Sarà una puntata sorprendente quella de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 26 novembre, perché secondo le anticipazioni tornerà la passione in una delle coppie più amate della soap tv. Salvatore, infatti, dovrà accompagnare Anna in paese e chiederà ad Agnese e Armando di occuparsi della caffetteria in sua assenza. La sarta e il capomagazziniere si ritroveranno da soli dopo molto tempo e per loro sarà impossibile continuare a nascondere i sentimenti. Dopo mesi di distanza, Agnese e Armando si lasceranno andare ad un bacio appassionato, ma non si accorgeranno dell'arrivo di Tina che vedrà tutto e scoprirà la relazione di sua madre. Come reagirà a giovane cantante, già provata dalla partenza improvvisa di suo padre?

Marco D'Erasmo entrerà nella squadra del Paradiso Market: anticipazioni puntata 26 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 26 novembre annunciano che nella puntata di venerdì, Umberto chiederà a Marco di occuparsi del Paradiso Market e il ragazzo accetterà volentieri. Lavorare al grande magazzino di Vittorio Conti per lui sarebbe anche un modo per stare più a contatto con Gemma.

Stefania, tuttavia, non apprezzerà affatto la scelta di assumere il giovane giornalista e non riuscirà a nascondere il suo pensiero su di lui dopo aver letto il suo articolo sugli sfratti: la signorina Colombo non stima affatto Marco D'Erasmo e considera poco professionale il modo in cui il ragazzo ha affrontato un argomento così delicato.

Un passo indietro per Umberto e Flora: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nel corso della puntata del 26 novembre al Paradiso delle signore ci sarà anche spazio per Umberto e Flora che dopo il fuggevole bacio in ufficio saranno imbarazzati. I due saranno d'accordo sul fatto che sia meglio dimenticare quanto accaduto e non parlare a nessuno del loro avvicinamento del giorno prima.