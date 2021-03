L’attrice Caterina Bertone, alias Beatrice Conti nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista in esclusiva per Blasting News nella quale ha raccontato alcune interessanti curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera. In modo particolare, la giovane artista ligure ha affermato di essere entusiasta di essere entrata a far parte del cast de Il Paradiso, essendo questo un bellissimo progetto che le permette di vivere grandi emozioni.

La carriera e le passioni di Caterina Bertone

Buongiorno e grazie per l'intervista. Lei è un'attrice molto versatile poichè ha recitato in diversi spettacoli teatrali, ma anche in diversi film e fiction.

C’è un personaggio che ha interpretato e che ricorda con piacere e che porta sempre con sé nella vita quotidiana?

"Buongiorno. Io ricordo tutti i personaggi che ho interpretato con grande piacere, anche quelli più negativi. La bellezza e la magia del nostro lavoro è proprio questa e cioè quella di potersi trasformare in altri 'possibili te' che in qualche modo ti lasciano un segno indelebile."

Lei ha debuttato da circa quattro mesi nel cast de Il Paradiso delle Signore Daily 3. In una intervista ha dichiarato di essere stata accolta nella grande famiglia de Il Paradiso con grande calore. Qual è il collega con cui sente maggior feeling?

"Esatto, è proprio così. Io sono stata accolta con grande generosità dai miei colleghi. In primis da Alessandro Tersigni, che ha reso il mio debutto morbido e allegro, e poi successivamente dai miei due 'figli', Andrea Savorelli e Giulia Patrignani.

Nella realtà siamo grandi amici."

Ha qualche hobby o passione in particolare ?

"Amo molto leggere e fare sport. In modo particolare mi piacciono le gare ciclistiche. Inoltre io adoro viaggiare, ma visto che questo non ci è permesso in questo momento, mi dedico al giardinaggio".

Chi è Beatrice Conti

Qui interpreta il ruolo di Beatrice Conti, la cognata di Vittorio.

Chi è per lei Beatrice ? Ci può dire un pregio e un difetto del suo personaggio?

"Beatrice è una donna che rispetto molto. È una madre amorevole, che si ritrova all'improvviso, negli anni '60, da sola e senza un lavoro a mandare avanti una famiglia. Si è dimostrata umile quando ha dovuto lavorare al circolo come inserviente e piena di forza e di risorse quando ha voluto riprendere gli studi di ragioneria.

Credo sia una donna con grande dignità e onestà. Forse un po' troppo rigida e intransigente per altri aspetti".

Entriamo adesso nel vivo delle puntate de Il Paradiso. Ricordiamo, infatti, la sua scena d’esordio nella soap opera. Beatrice bussa alla porta di casa Conti per annunciare a Vittorio la tragica notizia che suo fratello è deceduto. Ci può raccontare le emozioni che ha provato nel girare questa scena che è stata la prima di una lunga serie ?

"Non è stata la prima scena che ho girato, perché non giriamo gli episodi in ordine cronologico. Posso dire che girare questo episodio è stato comunque emozionante e difficile. Mi ricordo che era mattina ed ero particolarmente felice quel giorno, e per questo immergermi in quello stato d'animo ammetto che non è stato semplicissimo".

Beatrice è subentrata al Ragionier Cattaneo ne Il Paradiso delle signore. Lavora e contemporaneamente sta ultimando gli studi in ragioneria. Per una donna, soprattutto negli anni ‘60 era difficile affermarsi. Cosa ne pensa? Qual è la peculiarità lavorativa - e non solo - che porta Beatrice a farsi in quattro per esaudire i suoi desideri?

"Penso, come ho già detto prima, che Beatrice abbia avuto un grande coraggio a rimettersi in gioco, sia studiando sia accettando la generosa offerta di Vittorio e Marta di sostituire il Ragionier Cattaneo. In questo modo si è messa alla prova in un lavoro molto impegnativo. Beatrice è abituata a gestire una famiglia, a crescere i propri figli cercando di dar loro la migliore educazione possibile. Questo impiego per lei è molto importante perché grazie a esso, Beatrice avrà la sua grande occasione per realizzarsi".

I sentimenti di Beatrice per Vittorio

Beatrice e Vittorio si conoscevano da bambini e tra loro in gioventù ci fu una storia d’amore. Ci può svelare quanto è importante Vittorio per il suo personaggio?

"In questo momento della sua vita, Vittorio è fondamentale. È l'unica famiglia che le è rimasta. Bisogna sempre tenere bene a mente che siamo all'inizio degli anni '60 e che a quei tempi, per una donna che non aveva una grande libertà né una grande opportunità di trovare un buon lavoro per poter crescere in maniera serena i propri figli, non era facile poter andare avanti. Per questo, per lei Vittorio si dimostra una figura essenziale. Certo, li lega un profondo affetto che in gioventù si trasformò in altro, ma come sappiamo questo creò non pochi problemi a Beatrice".

I fan della coppia Marta-Vittorio non hanno preso bene il bacio passionale che c’è stato, qualche settimana fa, tra Beatrice e Vittorio. Nelle prossime puntate della soap che andranno in onda, secondo alcune anticipazioni, Marta scoprirà il tradimento. Ci può anticipare cosa succederà ?

"Marta e Vittorio sono una coppia molto affiatata. Il loro rapporto è sempre stato di collaborazione e sincerità. L'allontanamento fisico dei due, però, ha portato a un riavvicinamento tra Vittorio e Beatrice, ma non è detto che debba per forza nascerne una relazione. Sono due persone adulte e mature. Vedremo prossimamente come riusciranno a risolvere questa storia".

Secondo Lei Beatrice è gelosa di Marta , la moglie di Vittorio?

"Beatrice è consapevole del grande amore che lega i due.

È consapevole che Marta è ben più giovane di lei e inoltre la stima come donna. La gelosia però è un sentimento irrazionale che a volte ci travolge nostro malgrado, ma credo che Beatrice, con la sua razionalità, riuscirà a non farsi sopraffare".

L’arrivo di Beatrice ha inevitabilmente portato scompiglio in casa Conti. Vittorio è molto combattuto tra la cognata e la moglie. Beatrice farà un passo indietro o farà in modo che finisca il matrimonio di Vittorio?

"Questo non posso rivelarlo o rovinerò tutte le sorprese!".

Beatrice è la mamma di Pietro e Serena. È molto dolce e premurosa con loro. Fa di tutto per renderli felice. Secondo alcuni fan, però, Pietro potrebbe essere il figlio di Vittorio, soprattutto perché vedono diversi tratti in comune tra i due.

Cosa ci può dire in merito a questa ipotesi?

"Idem come sopra. Staremo a vedere".

Il rapporto di amicizia con i colleghi e il grande successo della soap opera

Le piace interpretare la mamma della piccola attrice Giulia Patrignani e di Andrea Savorelli? Che rapporto ha con loro fuori dal set?

"Come dicevo prima, sono strafelice di interpretare la loro madre. Fuori dal set abbiamo un rapporto molto più paritario, composto di grandi risate e divertimento".

Lei guarda le puntate de Il Paradiso? Quale storyline le piace in modo particolare?

"Quando non sono sul set, mi diverto a guardare quello che ho girato con un occhio da spettatrice. Mi divertono molto le scene che avvengono in magazzino tra Armando e Rocco. Ma in generale, tutte mi incuriosiscono perché spesso non ho tempo di leggere anche le loro sceneggiature."

Il Paradiso delle signore ottiene sempre un numero elevato di share.

Secondo lei, la soap potrebbe essere trasmessa in prima serata assoluta su Rai 1?

"Sarebbe semplicemente magnifico!".

Ultima domanda. Tra dieci anni dove si vede?

"Chissà magari l'anno scorso avrei risposto in maniera diversa, ma ad oggi, nella realtà che stiamo vivendo tutti, non mi viene da fare grandi piani. Vivo il presente, tenendomi stretti gli amici e la mia famiglia e confidando in un futuro più roseo".