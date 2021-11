Nella puntata de Il Paradiso delle Signore andata in onda su Rai 1 mercoledì 10 novembre, Cosimo è tornato a Milano. Il marito di Gabriella, infatti, è andato al Circolo, dove l'ha accolto a braccia aperte Ludovica, mentre la contessa Adelaide è rimasta scossa per l'arrivo dell'imprenditore in città. L'interprete del giovane Bergamini, Alessandro Cosentini, nel corso di una recente intervista, ha parlato del personaggio di Flora Gentile, fornendo qualche anticipazione su quello che potrebbe succedere nelle prossime puntate della fiction.

Il Paradiso delle signore, Cosimo torna e incontra Flora: le parole di Alessandro Cosentini

Nel corso di una recente intervista, Alessandro Cosentini ha parlato del suo ritorno nel cast de Il Paradiso delle signore. Dopo qualche mese di assenza dalla soap opera, infatti, l'attore è tornato sul set. Il personaggio di Cosimo Bergamini si era trasferito a Parigi con Gabriella Rossi e, pertanto, l'imprenditore non era più comparso nelle recenti puntate. La storia del marito dell'ex stilista del Paradiso aveva lasciato qualche punto interrogativo, perché prima di uscire di scena, Cosimo aveva fatto delle accuse contro Umberto e Adelaide, in merito alla scomparsa di Achille. Nelle prossime puntate della fiction Rai, Cosimo incontrerà la figlia di Ravasi, Flora Gentile, e le storie dei due personaggi si intrecceranno.

A tal proposito, l'interprete del giovane Bergamini ha parlato del legame con la nuova stilista del negozio diretto da Vittorio Conti.

Il Paradiso delle signore, Flora potrebbe cambiare le carte in tavola: le parole dell'attore di Cosimo

Alessandro Cosentini ha confidato quale personaggio de Il Paradiso delle signore lo intriga particolarmente, dichiarando: ''Il personaggio di Flora.

A prescindere dal fatto che la sua linea è legata alla mia, è un personaggio che 'parla'. Può, come dire, aprire a degli sconvolgimenti, delle nuove chiavi di racconto, che potrebbero anche delineare un taglio diverso, qualcosa di nuovo all'interno proprio degli intrecci de Il Paradiso delle signore, perché si parla di una figlia, insomma, che ha avuto un rapporto, non si sa come, con il padre''.

Il Paradiso delle signore, il ritorno sul set dell'interprete di Cosimo

Alessandro Cosentini ha rivelato come è stato ritornare sul set della fiction Rai. In particolar modo, l'attore ha confidato che rientrare nel cast gli ha fatto molto bene, perché aveva avuto un periodo difficile, affermando: ''Sono stati tutti molto, molto calorosi e affettuosi''. L'attore di Cosimo ha dichiarato di avere instaurato una bella amicizia con i colleghi ed è stato molto bello rientrare nella fiction di Rai 1. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà fra Cosimo e Flora e quali informazioni su Adelaide e Umberto rivelerà Bergamini alla stilista.