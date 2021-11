Il Paradiso delle Signore prosegue martedì 9 novembre con la puntata numero 42 e secondo le anticipazioni al centro delle scene ci sarà la crisi matrimoniale di Agnese e Giuseppe. Don Saverio (Andrea Lolli) insisterà con il signor Amato affinché parli di Petra con sua moglie, mentre Agnese soffrirà per l'ennesima bugia di suo marito e si confiderà con Armando. Occhi puntati anche su Adelaide (Vanessa Gravina) che sarà in agitazione dopo aver saputo che Flora (Lucrezia Massari) ha intenzione di raggiungere Cosimo a Parigi. Infine, Irene darà filo da torcere a Gemma (Gaia Bavaro), ma Stefania difenderà la nuova arrivata.

Giuseppe sarà messo con le spalle al muro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 9 novembre annunciano che Agnese soffrirà ancora una volta per le menzogne raccontate da Giuseppe. La donna, in preda alla delusione dopo aver scoperto che suo marito ha dilapidato i risparmi di famiglia troverà conforto in Armando che come sempre ascolterà le sue preoccupazioni. Nel frattempo, don Saverio continuerà a fare pressione su Giuseppe affinché si decida a parlare con sua moglie ed essere sincero con lei. Secondo il parroco è giusto che la donna sappia dell'esistenza di Petra e che sia libera di valutare la situazione conoscendo tutta la verità sul suo matrimonio.

Flora annuncerà la sua partenza per Parigi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda martedì 9 novembre, Flora continuerà ad indagare sul rapporto tra Achille Ravasi e la famiglia Guarnieri. A questo proposito, la stilista deciderà di partire per Parigi e parlare direttamente con Cosimo Bergamini, l'unico ad aver apertamente accusato Umberto e Adelaide per la scomparsa di Achille.

Nell'apprendere della partenza, Adelaide inizierà ad essere molto agitata perché avrà il timore che la stilista possa ricevere delle informazioni compromettenti da Cosimo.

Stefania difenderà Gemma con Irene: anticipazioni puntata martedì 9 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 9 novembre rivelano che al grande magazzino tra le commesse il clima sarà un po' teso: Irene, infatti, per il bene di Stefania sarà convinta che la cosa migliore da fare sia boicottare Gemma.

La figlia di Ezio, tuttavia, non sarà d'accordo con l'idea della signorina Cipriani e difenderà la nuova arrivata per la serenità di tutti. Anche se il rapporto tra Stefania e la figlia di Veronica non è partito nel migliore dei modi, infatti, la signorina Colombo sarà pronta a tendere la mano alla sua sorellastra e ricominciare da zero con lei.