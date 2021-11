Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a sabato 13 novembre, gli inganni di Shauna e Quinn saranno stati scoperti pure da Eric, il quale non vorrà più vedere la moglie.

Inoltre Steffy sarà ricoverata in un centro di riabilitazione e Liam accuserà Finnegan di avere sottovalutato il problema della ragazza, mentre Thomas chiederà a Hope di sceglierlo come stilista della sua linea di moda.

Eric è turbato dagli inganni perpretati da Shauna e Quinn

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dall'8 al 13 novembre, Quinn dialogherà con Shauna e non si renderà conto come le cose sono andate diversamente da quanto ipotizzato. Fulton le dirà esplicitamente che è stato un errore sin dall'inizio ottenere tutto con l'inganno e che l'ha invogliata a fare parte di questa farsa pure per un suo scopo personale. Le due donne non si accorgeranno che ad ascoltare la conversazione c'è Eric, il quale sarà sconvolto nell'apprendere la verità.

Intanto Ridge riferirà a Brooke le ultime sconvolgenti novità che gli sono state dette da Katie e Shauna.

Brooke dice a Quinn che ha perso tutto per colpa dell'odio che ha nei suoi confronti

Secondo le anticipazioni televisive fino al 13 novembre, Carter si assumerà l'impegno di annullare il matrimonio di Shauna e Ridge, così in questo modo il Forrester e Brooke potranno essere ancora sposati davanti alla legge.

Intanto Carter proseguirà la sua frequentazione con Zoe, ma quest'ultima inizierà a guardare in maniera diversa Zende, che è tornato da Parigi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre Quinn si troverà in una situazione personale disperata. Eric infatti ha appreso tutto il male che sua moglie ha fatto al figlio e si accorgerà che non è mai cambiata. Il suo odio per Brooke le ha fatto perdere la ragione e non vorrà più vederla.

Nel frattempo Fuller tenterà in ogni modo di chiedere perdono ad Eric, ma lui si mostrerà particolarmente fermo nella sua decisione.

In tutto questo Carter informerà Zoe dei raggiri di Shauna e Quinn, che ha reso nullo il divorzio di Brooke e Ridge. Per Walton i due stanno ancora ufficialmente insieme.

Logan andrà da Fuller per dirle che ha perso tutto quello che aveva, solo ed esclusivamente per l'odio che ha nei suoi confronti.

Thomas chiede a Hope di scegliere lui come stilista della sua linea di moda

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy si troverà ricoverata in un centro di riabilitazione per curare la sua dipendenza dai farmaci. Liam e Finn andranno a farle visita, ma entrambi non proveranno simpatia per l'altro.

Spencer accuserà il dottore di non essersi reso conto dei problemi della ragazza, mentre Finn gli rimprovererà di essere fin troppo invadente.

Liam per non turbare la giovane Forrester dirà al padre di stare lontano da lei.

Infine Hope darà l'incarico di stilista presso la linea "Hoper for the Future" a Zende, ma Thomas la inviterà a cambiare idea scegliendo lui, superando tutti i dissapori del passato.