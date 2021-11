Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily nostrana per l'episodio di mercoledì 1° dicembre raccontano che Agnese promette a Tina che non vedrà più Armando, quindi la giovane Amato sceglierà di avere un confronto con Ferraris. Vittorio, intanto, farà un discorso motivazionale alle Veneri, mentre Irene sarà preoccupata che Stefania possa allontanarsi da lei. Armando, in ultimo, esorterà Agnese a dire tutta la verità ai suoi figli su Giuseppe, nel frattempo a Salvatore verrà l'idea che tutta la famiglia Amato trascorra le feste natalizie in Germania dal padre.

Agnese fa una promessa a Tina: non vedrà più Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 58 della sesta stagione riportano che Tina riceverà dalla madre Agnese la promessa che non rivedrà più Armando. La giovane Amato, quindi, sceglierà di affrontare il capo magazziniere. Cosa dirà la cantante a Ferraris?

Vittorio motiverà le Veneri in vista del lancio della nuova collezione

Le trame della soap opera italiana per l'episodio di mercoledì 1 dicembre anticipano che si avvicinerà il momento della sfilata per presentare la nuova collezione dell'atelier, firmata Flora Gentile Ravasi.

A tal proposito, Vittorio deciderà di fare un discorso motivazionale alle Veneri, esortandole ad impegnarsi sino in fondo per rendere il tutto più attraente possibile.

Irene sarà preoccupata che Stefania possa allontanarsi da lei

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di mercoledì 1° dicembre svelano che Irene sarà turbata dalla possibilità che la sua vicinanza con Gemma possa indurre Stefania, considerando i pessimi rapporti con la sorellastra, ad allontanarsi da lei.

La Cipriani tenterà in ogni modo di far sì che ciò non accada, provando quindi a mantenere intatta la propria amicizia con la giovane Colombo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Armando esorterà Agnese a rivelare la verità sul padre a Salvatore e Tina

Le anticipazioni della soap opera per l'episodio di mercoledì 1 dicembre riportano che Armando s'incontrerà con Agnese, così da esortare la donna a rivelare prima possibile a Salvatore e Tina tutta la verità legata alla partenza, destinazione Germania, di Giuseppe.

A rendere più complicata la questione in casa Amato ci penserà, seppur inconsapevolmente, Salvatore.

Il giovane Amato, difatti, avrà l'idea che tutta la famiglia potrebbe trascorrere le feste natalizie in Germania con il padre.

Agnese, a questo punto, metterà finalmente al corrente i suoi figli di tutta la verità nascosta sinora sul padre Giuseppe?