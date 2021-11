Ritorna l'angolo dedicato alle anticipazioni della soap opera Tempesta d'Amore con le puntate che andranno in onda in Italia prossimamente su Rete 4. Gerry troverà un messaggio all'interno di una bottiglia indirizzato a Shirin e avrà l'idea di metterci anche un suo messaggio, ma risulterà illeggibile. Nel frattempo, Robert (interpretato dall'attore Lorenzo Patané) temerà che la dark lady Ariane (interpretata dall'attrice Viola Wedekind) possa avere un crollo nervoso e chiederà al dottor Michael (interpretato dall'attore Erich Altenkopf) di darle un'occhiata.

Infine, Michael, dopo aver esaminato attentamente le analisi di Ariane, accetterà di fare yoga con Rosalie.

Prossime puntate tedesche, Tempesta d'Amore: Michael ascolterà il consiglio di Robert

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, Michael farà delle analisi del sangue alla donna per escludere che stia così male a causa di qualche farmaco, ma Ariane cercherà in tutti i modi di non farsi visitare dal dottore. Intanto, Constanze (interpretata dall'attrice Sophia Schiller) spererà di trovare un lavoro all'estero per non stare a stretto contatto con l'albergatore Christoph (attore Dieter Bach).

Prossimi episodi tedeschi, Tempesta d'Amore: Cornelia farà ritorno all'albergo

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, Henning mentirà a Shirin per quanto riguarda il messaggio all'interno della bottiglia, mettendo così Gerry in una posizione scomoda. Nel frattempo, Cornelia (interpretata dall'attrice Deborah Muller) tornerà all'albergo cinque a stelle e scoprirà che Robert e Werner avranno dei problemi molto gravi.

Cornelia proverà a far si che i due possano riconciliarsi e anche Ariane sarà di quest'avviso.

Tempesta d'Amore, Michael si darà allo sport per cercare di mantenere la sua linea fisica

Gli spoiler rivelano che il dottor Michael cercherà di dedicarsi alla sua linea fisica facendo dello sport e Rosalie (attrice Natalie Alison) gli chiederà di fare yoga insieme.

Nel frattempo, Ariane scoprirà che le voci che sente provengono da alcuni altoparlanti ben sistemati e cercherà di ignorarle. Intanto Vanessa, dopo il ritorno, continuerà a ignorare il personal trainer Max (attore Stefan Hartmann) e dirà ai suoi zii che gli manca tanto, mentre Vanessa cercherà di far capire al personal trainer che non lo vuole più vedere. Infine, Henning attenderà le scuse da parte di Shirin dopo aver preso lo schiaffo e, verso la sera, i due riusciranno a riconciliarsi. Per scoprire le prossime anticipazioni della soap opera Tempesta d'Amore, bisognerà attendere le puntate che andranno in onda in Germania.